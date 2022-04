Saguenay s’entend à l’amiable pour l’acquisition de terrains à La Baie

La Ville de Saguenay s’entend à l’amiable avec Hugues Harvey, propriétaire de parcelles de terrains dans le secteur du chemin Saint-Jean, dans l’arrondissement de La Baie, afin de régler certains problèmes d’accès pour les marcheurs et les motoneigistes, notamment près du Centre plein air Bec-Scie.

Après avoir déboursé 42 000 $ dans ce dossier, Saguenay a retiré le mandat juridique qui était détenu par Cain Lamarre pour le confier au cabinet Trivium, mardi midi, lors de la séance du conseil municipal. Un mandat d’expropriation lui a été confié.

Des emprises et servitudes du chemin Saint-Jean ont été cédées à la Ville pour une somme symbolique. Ce règlement facilitera l’entretien d’infrastructures publiques et mettra un terme au blocage des pistes de motoneige tel que vécu l’hiver dernier.

On avait des problématiques au niveau du Bec-Scie. C’est une belle entente. Avec ça, on a réglé la problématique du chemin Saint-Jean, du Bec-Scie et tous les petits bouts de terrain qu’on n’avait pas réglés , a déclaré le conseiller municipal du secteur, Martin Harvey.

Le promoteur Hugues Harvey recevra 30 000 $. Il se dit très heureux de cette entente. Les portions de certains terrains cédés seront évaluées afin que des reçus pour dons de charité soient délivrés. En marge de cette entente, l'homme d'affaires se questionne sur tous les coûts engendrés par ce litige qui remonte à l'administration de Josée Néron. Il affirme qu'il n'a fallu que quelques heures avec le nouveau conseil et la nouvelle firme mandatée par Saguenay pour en arriver à un règlement.

Accès à l’hôtel de ville

Une citoyenne de Chicoutimi, qui est aussi ergothérapeute, s’est présentée à la séance du conseil municipal pour déplorer le fait que l’hôtel de ville de Saguenay et d’autres bâtiments municipaux ne soient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Elle a fait valoir qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 15 % de la population est aux prises avec des problèmes de mobilité et qu’il est inacceptable que des édifices publics ne soient pas accessibles à tous.

Pour moi, c’est une incompréhension totale , a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle se présentait pour une seconde fois pour faire valoir son point de vue.

Une citoyenne a déploré que l’hôtel de ville de Saguenay et d’autres bâtiments municipaux ne soient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Photo : Radio-Canada / Chantale Desbiens

Quelles sont les étapes concrètes pour que ce soit mis en place? , a-t-elle lancé au maire suppléant, Michel Potvin, qui présidait l’assemblée en l’absence de Julie Dufour, atteinte de la COVID-19.

Le président du comité des finances a rappelé que la possibilité d’intégrer des ascenseurs à l’hôtel de ville a été évaluée par le passé, mais que les coûts seraient énormes. Le tout a été transféré à Sonia Simard, du cabinet de la mairesse, pour qu’elle assure un suivi.

Pétition

Audrey Bouchard, une résidente du quartier Domaine de l’éducation, dans l’arrondissement de Jonquière, est venue déposer une pétition au conseil municipal dans le but de forcer un promoteur qui souhaite développer de nouveaux terrains dans le secteur à créer un nouvel accès au quartier.

Jusqu’à maintenant, il n’y a qu’une entrée pour le quartier. C’était correct, mais vu l’expansion du quartier, vous comprendrez qu’au niveau de l’achalandage du camionnage lourd et de tout ce que ça engendre au niveau de la construction, on a vécu un véritable enfer , a plaidé la citoyenne.

La pétition a été signée par 123 personnes.

C'était la deuxième séance du conseil de ville de Saguenay devant public. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le conseiller responsable de ce secteur, Carl Dufour, a expliqué qu’un enjeu semblable touche le quartier des Joyaux, à Arvida, où l’unique accès routier cause des maux de tête aux résidents.

Le développement, à Saguenay, il faudrait qu’il soit mieux pensé. Maintenant, les quartiers qui se développent, c’est quasiment une ville dans la ville. L’année passée, on a eu un feu juste à l’entrée du quartier. Les gens ont été enclavés pendant six ou sept heures de temps , a rappelé le président de l’arrondissement de Jonquière.

Carl Dufour s’est dit à l’écoute, mais a indiqué que le promoteur n’a pas encore déposé son plan d’aménagement d’ensemble et qu’il est donc trop tôt pour agir. Toutefois, il a assuré que le comité consultatif d’urbanisme serait vigilant et que l’aménagement de nouveaux terrains pourrait même être stoppé s’il est jugé inacceptable.