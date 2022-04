L’expérience enrichissante d’une Acadienne au Marathon des sables

La coureuse Johanne Thériault, de Bathurst, revient ces jours-ci du Maroc, où elle a participé au Marathon des sables. Sa course s’est toutefois terminée plus tôt qu’elle l’aurait souhaité, mais elle assure que ce n’est que partie remise.

Les participants à cette épreuve d’endurance de type ultra trail doivent être auto-suffisants pour leur nourriture et leur logement pendant l’ensemble de la compétition, qui s’est déroulée cette année du 25 mars au 4 avril dans la portion marocaine du désert du Sahara.

La course ne s’est pas déroulée comme je l’avais planifié. Dame nature nous a apporté une tempête de sable avec des vents de près de 100 km/h lors de la deuxième journée de course. Les organisateurs m’ont retracé grâce à ma borne GPS et on dut m’évacuer, ce qui a entraîné une disqualification automatique confesse-t-elle.

Celle qui s’était inscrite en 2020, édition annulée par la pandémie, croit que la courte expérience de cette année lui servira pour la prochaine fois.

Ma courte participation à la course cette année me confirme quand même que ma préparation est adéquate concernant l’équipement et la nutrition dit-elle. Les organisateurs m’ont confirmé que j’étais sur la bonne voie, que j’avais bien fait mes devoirs. D’y avoir goûté me permet d’être optimiste lors de ma prochaine participation. J’ai pu apprécier ce que c’était de courir dans le désert du Maroc. Je connais maintenant le terrain raconte-t-elle.

Le drapeau du Nouveau-Brunswick flottait au Marathon des sables prêt de la tente où se regroupaient les coureurs canadiens participant à l'épreuve par étape. Photo : Gracieuseté : Johanne Thériault

Au-delà de la déception, Johanne Thériault retient davantage de côtés positifs de son abandon involontaire lors du Marathon des sables.

Ça a été davantage un apprentissage qu’un échec. Il faut dire qu’au Maroc, lorsqu’on court dans le désert, les écarts de température sont importants. Les nuits étaient froides à plus 4 degrés alors les journées étaient typique des chaleurs désertiques avoue Johanne Thériault.

C’est difficile de s'entraîner pour obtenir des conditions semblables du sable. La seule chose qui peut s’en approcher quand on s’entraine chez nous, c’est la neige et ce n’est quand même pas la même chose , dit-elle.

Dans son sac à dos, on retrouve plusieurs choses qu’on ne retrouve pas nécessairement dans une balade de ce côté-ci de l’océan.

Il faut faire attention aux différentes piqûres d’insectes. C’est un terrain et un environnement qui sont très différents. Le soutien technique qu'apportent les organisateurs aux coureurs pendant l’événement est crucial. Ça ajoute à l’expérience avoue celle qui est déjà inscrite pour la prochaine édition en 2023.

Environ 1200 personnes ont participé à la plus récente édition de la course.