De nouveaux délais dans le dossier de Pascal Cadieux, accusé de meurtre

Il y a de nouveaux délais dans le dossier de Pascal Cadieux, qui est accusé du meurtre non prémédité de Michel Mingo, 62 ans, survenu en juillet 2019 à Barraute.

À l’ouverture des assises criminelles, mardi à Amos, le juge Carl Thibault a accepté de prolonger de 30 jours la durée de son évaluation psychiatrique à la demande de l’Institut Pinel. Me Jonathan Tondreau-Lord, pour le ministère public, et Me Ratha Heang, pour la défense, ont exprimé leur accord avec cette prolongation.

Le dossier reviendra devant la Cour supérieure quand l’expertise psychiatrique sera complétée. Le tribunal devra alors déterminer si l’individu de 48 ans était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment des faits qui lui sont reprochés.

Le juge Thibault n’a par ailleurs toujours pas rendu sa décision sur les deux requêtes préliminaires qu’il a entendues en février dernier dans ce dossier. Ces audiences sont frappées d’une ordonnance de non-publication.

Si les dates du procès doivent être fixées, ce sera à la prochaine ouverture des assises criminelles, le 7 septembre. Le temps presse, alors que l’expiration du délai de 30 mois entre le dépôt des accusations et la tenue du procès en vertu de l’arrêt Jordan se situe en octobre 2022.

Pas de date pour Maranda

Pendant ce temps à Val-d’Or, on ne connaît toujours pas les dates du procès de Jonathan Maranda.

L’homme de 41 ans est accusé du meurtre de Nathan Wapachee-Hoque, survenu à Val-d’Or en mai 2020.

Le juge Raymond Pronovost, de la Cour supérieure, a accepté de remettre le dossier au 7 septembre, où seront fixées les dates du procès qui aura lieu à Val-d’Or, en anglais.

Jason Gagnon est aussi accusé de meurtre relativement à cette affaire. Son enquête préliminaire a été fixée à juin prochain.