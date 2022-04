Le Royaume-Uni a gelé 350 milliards de dollars du trésor de guerre de Poutine

On fait aussi de l’information en format collation.

Jusqu'à présent, nos sanctions ont eu un effet paralysant sur ceux qui alimentent et financent la machine de guerre de Poutine. Cette semaine, nous annoncerons que nous avons gelé plus de 350 milliards de dollars du trésor de guerre de Poutine , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse commune avec son homologue polonais Zbigniew Rau.

Cette somme correspond à plus de 60 % des 604 milliards de dollars de devises étrangères du régime , a-t-elle indiqué.

Les réserves non disponibles, nos sanctions coordonnées repoussent l'économie russe à l'ère soviétique. Mais nous pouvons, et nous devons, faire plus , a souligné Mme Truss.

Elle a également indiqué qu'elle allait demander aux partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN et du G7 d'imposer de nouvelles sanctions en interdisant notamment aux navires russes l'accès aux ports, en frappant les industries qui remplissent le trésor de guerre de Poutine, comme l'or, et en convenant d'un calendrier précis pour éliminer les importations de pétrole, de charbon et de gaz russes .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'accès au dollar encore restreint

Les États-Unis n'autorisent plus la Russie à rembourser sa dette avec des dollars détenus dans des banques américaines, a pour sa part indiqué le département américain du Trésor, renforçant la pression et faisant croître le risque d'un défaut de paiement russe.

Moscou doit choisir entre vider ses réserves restantes de dollars ou [utiliser] de nouveaux revenus entrants, ou faire défaut , a indiqué à l'Agence France-Presse AFP un porte-parole du Trésor.

Washington a pris cette mesure lundi, date limite pour que la Russie effectue un autre paiement de la dette , a précisé le Trésor.

La Russie avait déjà eu à faire face à plusieurs échéances d'intérêts sur sa dette depuis fin février, mais lundi correspondait à la maturité d'une obligation, ce qui signifie qu'elle devait être remboursée intégralement, une première depuis le début du conflit.

Il s'agissait d'un emprunt d'un montant de 2 milliards de dollars, émis en 2012. C'est la seule obligation souveraine russe qui arrive à échéance cette année et la somme à rembourser dépasse de très loin tous les autres paiements d'intérêts prévus en 2022.

Le Trésor précise que l'interdiction épuisera davantage les ressources que [le président russe Vladimir] Poutine utilise pour poursuivre sa guerre contre l'Ukraine et entraînera plus d'incertitude et de défis pour le système financier russe.

La banque américaine JPMorgan, qui reçoit les paiements de la Banque centrale russe et les transmet à la banque Citigroup pour distribution aux créanciers, a refusé de traiter deux autres paiements dus lundi après avoir demandé conseil aux autorités américaines , selon le Financial Times.

Contactées par l'Agence France-Presse AFP , les deux banques américaines n'ont pas souhaité faire de commentaire.

Menace de défaut de paiement

Les dirigeants des pays du G7 et de l'Union européenne avaient annoncé, le 24 mars, de nouvelles mesures pour continuer à empêcher la Banque centrale russe d'utiliser ses réserves internationales, y compris en or, afin de bloquer le financement de la guerre.

Parmi les plus de 700 sanctions que nous avons imposées, l'une des actions les plus puissantes a été nos sanctions contre la Banque centrale de Russie , a encore souligné le porte-parole du Trésor.

Auparavant déjà, les sanctions occidentales prises en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine avaient gelé la partie des réserves russes détenues à l'étranger, environ 300 milliards de dollars.

Ces sanctions font craindre que Moscou ne soit plus en mesure de rembourser et soit donc menacé d'un défaut de paiement.

Les sanctions occidentales ont paralysé une partie du système bancaire et financier du pays. Un défaut de paiement coupe un État des marchés financiers et compromet son retour pour des années.