Budget de T.-N.-L. : des mesures réclamées pour freiner la hausse du coût de la vie

À l’aube du dépôt du prochain budget provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, résidents et partis d’opposition réclament de nouvelles mesures pour freiner l'augmentation du coût de la vie.

On fait aussi de l’information en format collation.

Donalda Pearse, résidente de Mount Pearl, chauffe sa maison au mazout, dont le coût a augmenté de 74 % depuis le début de l’année.

C’est fou. Le coût du mazout explose. Le coût de l’électricité a aussi augmenté. Chauffer ma maison, ça coûte très cher , explique-t-elle, en ajoutant qu’elle vient de subir une chirurgie dentaire qui lui a coûté 5000 $.

Pour être bien honnête, je ne sais pas quoi faire , indique Donalda Pearse, qui ne possède pas d'assurance dentaire. Ce n'est pas juste.

Il faut faire des choix

Michael Olawumi utilise le transport en commun plus souvent ces jours-ci. Il a une voiture, mais il change ses habitudes en raison du prix du carburant.

Tu sais, je crois que les gens mangent mal en ce moment. Du moins, c'est ce qui m'arrive , a-t-il expliqué mardi, en descendant de l’autobus. Il faut faire des choix.

Si le gouvernement nous viendrait en aide, ça m’aiderait beaucoup , affirme-t-il.

Réduire les taxes sur le carburant?

Le gouvernement libéral a annoncé, en mars, un plan d'action de 22 millions de dollars pour venir en aide aux résidents. Ce plan augmentera notamment les paiements accordés aux résidents à faible revenu.

Cependant, l'annonce libérale ne suffit pas aux besoins de la population, selon les partis d'opposition. Depuis la semaine dernière, le NPD et le Parti progressiste-conservateur réclament des mesures supplémentaires pour épauler les contribuables.

Les progressistes-conservateurs demandent, par exemple, une aide financière pour les propriétaires de maison chauffée au mazout, ainsi que la réduction de la taxe sur l'essence et de la taxe sur le carbone.

Il faut faire quelque chose , estime Len Wells, résident à la retraite. J’ai un revenu fixe et les prix n’arrêtent pas d’augmenter.

Donalda Pearse songe même à quitter sa province natale et à déménager à Calgary, où son mari a grandi.

La seule chose qui coûte plus cher, à Calgary, c’est le loyer. Le reste coûte beaucoup moins cher. Déménager, c’est une option possible. On y réfléchit , se désole-t-elle.

Le gouvernement libéral déposera son budget jeudi vers 14 h.