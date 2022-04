À ne pas manquer au festival Québec BD

Inauguration du Pavillon de la BD

Dès le 10 avril, L’Espace 400e accueillera quatre expositions de bande dessinée d’ailleurs et d'ici.

Des quatre, trois y seront jusqu’au 21 août, dont Les Coulisses de l’animation. Cette dernière montre des archives du studio Belvision et ses films d’animation de Tintin, Astérix et Lucky Luke. Drawing Dante revisite La divine comédie en illustration, tandis que les planches et dessins de l’album René Lévesque : Quelque chose comme un grand homme, publié par Moelle Graphik, seront exposés.

Jusqu’au 12 juin, l’univers de Petit Poilu sera exposé avant de laisser sa place à d’autres œuvres.

L’entrée au Pavillon de la BD est gratuite, du mercredi au dimanche.

Les grands entretiens

Plusieurs grandes rencontres devant public se tiendront à la Maison de la littérature pendant le festival. Michel Rabagliati et Michel Giguère discuteront de leur nouvel ouvrage autour de Paul, personnage phare de la bande dessinée québécoise actuelle et alter ego du premier.

Le grand entretien de Julie Doucet risque d’attirer de nombreux amateurs. L’autrice a remporté il y a quelques semaines à peine le Grand Prix d’Angoulême. L’occasion est parfaite de revenir sur sa carrière.

Michel Rabagliati et Michel Giguère : jeudi 7 avril, 19 h 30

Julie Doucet : samedi 9 avril, 13 h

L'affiche du festival Québec BD 2022 a été créée par l'auteur de bande dessinée Guillaume Perreault. Photo : Québec BD / Guillaume Perreault

À carnets ouverts

Higinia Garay, Marine des Mazery et Jimmy Beaulieu ont au moins deux choses en commun. Ils font de la bande dessinée, mais ils résident tous dans une ville qui est traversée par un fleuve, en Espagne, en France ou au Québec. Dans le cadre d'une résidence d’auteurs tripartite, le trio développe un projet collectif en lien avec les cours d'eau qui sillonnent leurs villes.

Lors de cette conférence, ils dévoileront une partie de leur travail après trois mois de collaboration.

À la Maison de la littérature, le dimanche 10 avril, 14 h 30

L’impro BD : Formule club

Quatre dessinateurs et quatre improvisateurs inventeront spontanément de courtes histoires en alliant le jeu théâtral et le dessin. Accompagnés d’un musicien, les jouteurs se lanceront dans le vide devant les propositions du maître de jeu.

Au Musée de la civilisation, le vendredi 8 avril, 20 h 30

Vinyasa Ninja : le flow du Ninja

Mélanger yoga et manga est maintenant possible grâce à Olivier Hamel et Olivier Carpentier, créateurs de Vinyasa Ninja. Les jeunes apprentis yogis pourront apprendre à méditer et à focaliser leur énergie, tout en apprenant sur la BD.

À la Maison pour la danse de Québec, le samedi 9 avril, 10 h à 11 h. Réservation nécessaire.