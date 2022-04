La SUMA réclame plus de travailleurs de la santé dans les petites municipalités

La présidente par intérim de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan, Randy Goulden, affirme qu’il faut en faire davantage pour le recrutement et la rétention des travailleurs de la santé dans les petites municipalités de la Saskatchewan.

Les besoins sont particulièrement nécessaires en milieu rural, indique Randy lors du congrès de la Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan SUMA à Regina.

Elle réclame plus de services de santé, particulièrement à l’extérieur de Saskatoon, de Regina et de Prince Albert. Elle demande aussi du soutien en santé mentale.

Il ne fait aucun doute qu’il y a toujours eu ce genre de problèmes [liés à la santé mentale et à la toxicomanie], a-t-elle déclaré .

Mais la pandémie n'a rien arrangé, a souligné celle qui est également conseillère municipale à Yorkton.

« La pandémie a amplifié cela… Elle l’a amplifié jusqu’à atteindre une proportion de crises. Maintenant, nos membres nous disent de plus en plus que les gens souffrent vraiment. » — Une citation de Randy Goulden, présidente par intérim de la Saskatchewan Urban Municipalities Association (SUMA)

Dans le discours qu’il a prononcé lundi lors de ce congrès, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a également parlé des soins de santé dans les municipalités de la province, y compris l’ajout de 150 espaces de traitement de réadaptation intensive.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, était présent lors du congrès de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA) .

Nous sommes reconnaissants des 150 lits qui seront ajoutés, a répondu Mme Goulden.

Mais nous avons aussi besoin d’activités proactives qui mettront fin à certains de ces problèmes avant qu’ils n’arrivent au stade de crise et avant que les traitements ne soient nécessaires. Et ces traitements sont très, très coûteux , a-t-elle ajouté.

24 résolutions

Le recrutement et le maintien en poste des professionnels de la santé, et pas seulement en santé mentale, ont été l’une des 24 résolutions présentées, débattues et adoptées lundi après-midi au congrès et au salon professionnel de la Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan SUMA .

Le souhait porte sur l'élaboration et la mise en œuvre immédiate d’un plan de recrutement et de maintien en poste de professionnels à long terme, afin de fournir des soins de santé émergents et actifs dans toute la Saskatchewan.

Lorsque Scott Moe a parlé de la formation et du recrutement d’un plus grand nombre d’infirmières et de médecins lundi, Mme Goulden a déclaré qu’elle y voyait l’engagement de la province envers le système de santé.

Mais cela doit être fait maintenant et bientôt , a-t-elle ajouté.

Mme Goulden aimerait aussi voir plus de travailleurs de la santé dans les petites municipalités.

Nous sommes heureux que les installations de Regina, Saskatoon et Prince Albert soient rénovées, mais il y a 440 collectivités urbaines dans notre province, et nous aimerions qu’elles soient toutes traitées de façon juste et équitable , a-t-elle mentionné.

Recruter des travailleurs de la santé des Philippines

Dans son dernier budget, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé la création d’un nouvel organisme indépendant chargé de recruter et de maintenir en poste des travailleurs de la santé.

Le budget prévoit 3,5 millions de dollars pour des initiatives de recrutement et de maintien en poste de médecins, particulièrement pour les médecins de famille dans les régions rurales de la province.

Le gouvernement augmente également les dépenses de 1,5 million de dollars pour faire venir 150 travailleurs de la santé des Philippines dans la province. L’objectif est d’en avoir 300 d’ici 2023-2024 .

Une initiative applaudie par Madame Goulden, mais elle souligne toutefois que recruter des professionnels de la santé est une chose, mais les retenir est une tout autre histoire.

Madame Goulden espère que l’arrivée de 150 nouveaux membres du personnel en soins infirmiers dans la province sera permanente.

Des problèmes qui ne sont pas nouveaux

Le consultant en politique de la santé et professeur auxiliaire en politique de la santé à l’Université Simon Fraser, Steven Lewis, affirme que la Saskatchewan a toujours eu des problèmes de rétention, surtout dans les régions rurales de la province.

Celui qui travaillait auparavant en Saskatchewan, ne croit pas que les choses vont s’améliorer, à moins que des mesures importantes ne soient prises, a-t-il dit le mois dernier.

Randy Goulden convient qu’il faut apporter des changements aux conditions de travail des travailleurs de la santé.

Nos collectivités me disent que nos professionnels de la santé sont épuisés, a-t-elle noté.

Ils travaillent des quarts de 12 heures. On leur demande ensuite de travailler plus longtemps. Et ce n’est pas sain pour quiconque de travailler , a-t-elle déploré.

