Un balado de Batman sera lancé sur Spotify en mai

Les fans de Batman pourront découvrir le 3 mai prochain le balado Batman autopsie (Batman Unburied). Il s’agit de la première création née d’un accord entre Spotify et Warner Bros. mettant en vedette les superhéros et superhéroïnes de DC Comics.

La fiction, qui mettra en scène des personnages maléfiques classiques de Gotham, emprunte les codes du thriller et explore les parts sombres de l’univers de Bruce Wayne.

L’histoire débute alors que le milliardaire travaille comme médecin légiste à l’hôpital et examine les victimes d’un tueur en série connu sous le nom de The Harvester (Le faucheur).

La série dramatique sera offerte en huit langues, dont le français. Bruce Wayne sera incarné par Winston Duke en anglais. C’est Dali Benssalah qui prêtera sa voix au justicier chauve-souris en français.

David S. Goyer, qui a travaillé comme scénariste sur la trilogie du Chevalier noir (The Dark Knight), a produit le balado. Il sortira un peu plus d’un an après avoir été annoncé, à la suite de l’entente entre Spotify et Warner Bros.