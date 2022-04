Surchauffe du marché immobilier: Elliot Lake vend 19 terrains à un seul promoteur

On fait aussi de l’information en format collation.

C'est presque la totalité des lots que la Ville avait mis en vente, explique le directeur général Dan Gagnon.

Le développeur Robbie Channa doit construire deux maisons modèles d’ici septembre 2023, il aura par la suite quatre ans pour construire les 17 autres propriétés.

Un tel projet de développement immobilier ne s’est jamais vu à Elliot Lake depuis les années 1970 alors que les compagnies minières ont massivement construit des maisons pour héberger les mineurs d'uranium.

L’agente immobilière Christine Brunet explique que le marché est favorable aux vendeurs en raison du manque de maisons disponibles pour les acheteurs potentiels.

Elle précise que la plupart des maisons ont été construites il y a plus de 50 ans et ne répondent pas aux besoins ni aux attentes des acheteurs.

« C’est vraiment un défi. Il y a un fossé entre l’inventaire du marché immobilier et ce que recherchent les acheteurs potentiels. » — Une citation de Christine Brunet, agente immobilière à Elliot Lake depuis une douzaine d'années

Depuis le début de la pandémie, il y a de plus en plus de demandes d’acheteurs du sud de la province, qui ont beaucoup plus d’argent, estime Mme Brunet.

Ce sont surtout de jeunes retraités ou des professionnels qui reviennent dans leur ville natale , souligne-t-elle.

M. Channa a flairé l’opportunité. Le développeur est convaincu qu’il saura facilement vendre ses futures constructions à une clientèle qui a de bons moyens financiers.

« On les construira selon les besoins des clients afin de construire leur maison de rêve. » — Une citation de Robbie Channa, promoteur immobilier

Selon Mme Brunet, les acheteurs recherchent une maison moderne de 14 000 à 18 000 pieds carrés, avec un garage et au moins deux salles de bain.

M. Channa n’en est pas à son premier projet à Elliot Lake. Il transforme présentement une partie du vieux centre commercial en logements au centre-ville.