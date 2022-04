Une première dirigeante principale de l’accessibilité du Canada

On fait aussi de l’information en format collation.

Celle qui a été la première femme avec un handicap à être élue comme députée britanno-colombienne en 2009 est maintenant la première dirigeante principale de l’accessibilité au Canada.

Dans son nouveau rôle de conseillère spéciale auprès de la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, Stephanie Cadieux travaillera à la défense de la diversité, de l’accessibilité et de l’inclusion des personnes en situation de handicap, explique un communiqué du gouvernement fédéral.

Stéphanie Cadieux affirme que ce poste est parfait pour elle, car elle a toujours travaillé d’une façon ou d’une autre à défendre et promouvoir les droits et l’inclusion des personnes avec un handicap. Elle dit qu’un de ses objectifs sera d’augmenter les possibilités de travail pour ces personnes.

Mme Cadieux fait partie de la communauté des personnes en situation de handicap et utilise un fauteuil roulant depuis l’âge de 18 ans.

Shirley Bond et Stephanie Cadieux (assise), critiques en matière de Finances de l’opposition officielle libérale de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Entre 2010 et 2017, Stéphanie Cadieux a notamment été ministre de l'Enfance et de la Famille, du Développement social et du Travail sous le gouvernement libéral de Christy Clark.

Une élection partielle devra être tenue dans la circonscription South-Surrey.