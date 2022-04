Opération nettoyage aux alentours de l’archipel de Sept-Îles

Ces débris marins incluent cinq casiers à crabes des neiges et plus de 700 mètres de cordage.

Pêches et Océans Canada emploie le terme engin fantôme pour désigner de l’équipement de pêche qui est perdu, abandonné ou rejeté dans l’eau. Ce sont par exemple des filets et des cordages, des casiers, des pièges ou des flotteurs.

Grâce à la localisation approximative de certains engins perdus, mais surtout à la connaissance locale des pêcheurs [le comité Zone d'intervention prioritaire ZIP Côte-Nord] a procédé à la récupération des engins fantômes à l’aide d’un système de grappin , peut-on lire dans un communiqué de presse de l’organisme.

Cette opération de nettoyage des fonds marins comprenait six sorties en mer, explique Fernanda Romero, chargée de projet au comité Zone d'intervention prioritaire ZIP de la Côte-Nord du Golfe.

La plupart des engins qu’on a retrouvés et qu’on a réussi à récupérer, c’était durant la dernière journée de pêche. On avait quasiment perdu l’espoir, parce que c’était un petit projet. C’est vraiment à la dernière [sortie en mer] qu’on a récupéré les engins , précise-t-elle.

Les cinq casiers à crabes des neiges étaient dans un état trop détérioré. Selon Fernanda Romero, ils ne seront pas réutilisés par les pêcheurs. Mais, dans le prochain projet, si on trouve des engins qui sont en bon état, ils seront remis aux propriétaires , note-t-elle.

Une grande partie des matières trouvées dans les eaux de Sept-Îles ont été remises au centre de recyclage Le Phare à Port-Cartier.

« On essaye toujours de récupérer ou de réutiliser le plus de matériel possible. »