Marche de sensibilisation à Regina pour des changements au programme d’aide au revenu

Payton Byrne et sa sœur font toutes deux partie du groupe Warriors of Hope Community Support. Elles ont organisé cet événement.

Les participants se sont rassemblés à Carmichael Outreach, puis se sont rendus à pied devant l’immeuble du ministère des Services Sociaux en chantant et en brandissant des affiches.

Selon Payton Byrne, plusieurs problèmes liés au programme de soutien du revenu de la Saskatchewan (Programme saskatchewanais de soutien du revenu SIS ) font en sorte qu’un plus grand nombre de personnes se retrouvent sans abri.

« Personne ne devrait se retrouver sans abri. La question ne devrait même pas être posée. » — Une citation de Payton Byrne, co-organisatrice de l’événement

Parmi les principaux problèmes soulevés, Payton Byrne souligne que le Programme saskatchewanais de soutien du revenu SIS ne fournit pas assez d’argent à ses bénéficiaires pour couvrir leurs frais de subsistance de base, tels que la nourriture et les services publics. Par ailleurs, elle déplore le fait que l'argent du loyer ne soit pas directement versé aux propriétaires.

Lorsque le loyer est versé directement au propriétaire, vous n’aurez peut-être pas l’option de prioriser la nourriture, mais vous serez assuré dans votre logement parce que [les propriétaires] sauront qu’il sera payé , affirme-t-elle.

De 50 à 60 participants à la marche se sont rassemblés devant l’édifice du ministère des Services sociaux de Regina lundi pour sensibiliser la population à l’itinérance et demander que des changements soient apportés au programme de soutien du revenu de la province. Photo : Radio-Canada / Cory Coleman

Mme Byrne croit que la ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, Lori Carr, continue de sous-estimer l’ampleur du problème de l’itinérance à Regina tout en dénonçant l'inefficacité du programme.

« Ce programme est un échec. » — Une citation de Payton Byrne, organisatrice de la marche de sensibilisation à l’itinérance à Regina, au sujet du Programme saskatchewanais de soutien du revenu SIS

Peu importe, où vous vous situez sur le plan politique, ce sont des humains, ce sont des vies, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des dollars. Ce sont des gens de la vraie vie qui se lèvent pour aller vous voir et vous dire : ''Aidez-moi.'' , implore-t-elle.

Après la période des questions lundi, Lori Carr a déclaré que la province continuera d’évaluer le programme Programme saskatchewanais de soutien du revenu SIS . Elle a ajouté que la plupart des bénéficiaires du programme paient leurs factures eux-mêmes, mais que certains sont admissibles à un paiement direct aux propriétaires.

Dans son plus récent budget, le gouvernement provincial a augmenté les prestations de base du Programme saskatchewanais de soutien du revenu SIS de 30 $ par mois et les prestations de logement de 25 $ par mois.

Théoriquement, un adulte célibataire vivant à Regina ou à Saskatoon pourrait recevoir 600 $ par mois pour le logement et les services publics, et encore 315 $ par mois pour la nourriture et toutes les autres dépenses. Mais il reste que le montant versé aux prestataires est déterminé en fonction de leur situation particulière et examiné chaque mois.

La cause du problème et non la solution

Morley Redwood a participé à la marche de lundi.

Il ne bénéficie pas du programme SIS, mais il a confié qu’il était auparavant itinérant en raison d’un problème de dépendance. Il sait à quel point il peut être difficile de s’en sortir avec des ressources limitées.

Morley Redwood faisait partie des personnes qui ont participé à la marche de sensibilisation à l’itinérance lundi à Regina. Photo : Radio-Canada / Cory Coleman

Tout comme Payton Byrne, Morley croit que le SIS est l’une des raisons pour lesquelles les gens sont aux prises avec l’itinérance.

Selon lui, le montant d’argent que les prestataires reçoivent n’est pas suffisant pour joindre les deux bouts, ce qui maintient un grand nombre dans la rue.

Cela prépare les gens à l’échec , dit-il.

D’après les informations de Cory Coleman