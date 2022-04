Cancer : un hôpital de Toronto reçoit un don de 50 millions

Le don provient de la fondation de l'ancien homme d'affaires et philanthrope Allan Slaight, mort l'an dernier.

Ce don arrive à un moment crucial, puisque à la suite de la pandémie, une hausse importante des diagnostics de cancer est attendue , affirme dans un communiqué la fondation contre le cancer de l'Hôpital Princess Margaret.

Nombre d'examens et de procédures ont été reportés au cours des deux dernières années, en raison des craintes des Ontariens d'aller à l'hôpital à cause de la COVID-19 et à la suite des débordements dans les hôpitaux liés à la pandémie.

Or, le cancer demeure la première cause de décès au pays, note la Dre Miyo Yamashita, PDG de la Princess Margaret Cancer Foundation. La recherche joue un rôle essentiel dans nos efforts pour vaincre le cancer et ce don extraordinaire mènera à de futures découvertes et à de meilleurs résultats pour les patients au Canada et partout dans le monde , dit-elle.

L'Hôpital ajoute que cet argent pourra être utilisé pour la recherche contre les différentes formes de cancer, plutôt que pour un type de cancer en particulier.