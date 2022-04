Elon Musk intègre le conseil d’administration de Twitter

Le conseil d'administration de Twitter peut compter sur un nouveau membre : Elon Musk. Le directeur général du réseau social, Parag Agrawal, l’a annoncé dans un gazouillis au lendemain de l'annonce d'une prise de participation importante de l'entrepreneur et milliardaire au capital du groupe.

Je suis ravi de dévoiler que nous avons désigné @elonmusk à notre conseil d'administration! , a tweeté le dirigeant au sujet de celui qui est déjà directeur général de Tesla et SpaceX.

Selon un document déposé auprès de l’organisme de régulation américain des marchés, la SEC, le mandat, renouvelable, d'Elon Musk durera jusqu'à l'assemblée générale de 2024.

« Lors de nos conversations avec Elon ces dernières semaines, il est devenu clair pour nous qu'il apporterait une importante valeur ajoutée à notre conseil d'administration. » — Une citation de Parag Agrawal

Il est à la fois un passionné et un critique intense du réseau, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur Twitter et au conseil d'administration, pour nous renforcer à long terme , a écrit Parag Agrawal, avant de souhaiter la bienvenue à Elon Musk.

Travaillant pour Twitter depuis 2011, Parag Agrawal a pris la tête du groupe en novembre dernier, en remplacement du cofondateur Jack Dorsey, démissionnaire.

Je suis impatient de travailler avec Parag et le conseil d'administration de Twitter pour mettre en place des améliorations significatives [...] dans les mois à venir! , a publié Elon Musk dans un gazouillis.

Des conditions supplémentaires

En prenant une participation de 9,2 % au capital, annoncée lundi, Elon Musk est instantanément devenu le premier actionnaire de Twitter.

Le document déposé auprès de la SEC pour annoncer son entrée au conseil d'administration précise que l'homme le plus riche du monde s'est engagé à ne pas faire monter sa participation au-delà de 14,9 %.

Avant cette entrée au capital, il était déjà un utilisateur actif du réseau social, sur lequel il compte 80,5 millions de personnes abonnées.

Il a, à plusieurs reprises, utilisé son compte pour sonder les internautes, au sujet de ses ventes d'actions Tesla ou, plus récemment, pour savoir s'ils et elles estimaient que Twitter respectait la liberté d'expression, question à laquelle une majorité avait répondu non .

Le fantasque entrepreneur a plusieurs fois critiqué la plateforme en ce sens, estimant qu'elle allait trop loin dans la modération des contenus publiés sur le réseau social.