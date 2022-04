COVID-19 : Québec recense 31 décès supplémentaires et 72 hospitalisations de plus

Le nombre d'hospitalisations dues à la COVID-19 poursuit sa hausse au Québec. La santé publique fait maintenant état de 1479 personnes hospitalisées, soit 72 de plus que la veille .

Le Québec recense en outre 31 nouveaux décès, pour un total de 14 442 depuis le début de la pandémie.

On compte 69 personnes aux soins intensifs. Ce nombre est stable par rapport à lundi.

Pour ce qui est des prélèvements, il s'en est fait 15 540 le 3 avril, dont 1346 positifs.

On dénombre 151 791 tests rapides autodéclarés à ce jour. Parmi eux, 122 142 se sont avérés positifs.

En ce qui a trait à la vaccination, 13 012 doses ont été administrées dans les dernières 24 heures, et 526 avant le 4 avril, ce qui représente un total de 13 538 doses administrées.

Pas moins de 18 730 313 doses ont été administrées depuis le début de la pandémie.

Demeurer vigilants

Mardi, le directeur national par intérim de santé publique de la province, le Dr Luc Boileau, a annoncé que les Québécois devront continuer de porter le masque dans les lieux publics intérieurs et dans les transports en commun au moins jusqu’au 30 avril.

De son côté, l'Association médicale canadienne a lancé un appel à la vigilance, mardi, alors que le Québec et l'Ontario font face à une sixième vague de la pandémie. La Dre Katharine Smart, qui préside cette association, rappelle l'importance de se protéger et de protéger les autres, notamment les personnes immunodéficientes et les enfants qui ne sont pas encore vaccinés.

Nous espérons que les futures souches du virus seront moins dangereuses [...] , a déclaré la Dre Smart.

Hausse des cas

Vendredi dernier, les autorités de santé publique au pays avaient, elles aussi, recommandé de ne pas baisser la garde face au coronavirus. La Dre Theresa Tam estime que le Canada entre dans une période de transition avec la COVID-19. Le nombre de cas de transmission du virus pourrait connaître de nouvelles hausses ce printemps et l'automne prochain.

Déjà, depuis le 31 mars dernier, la moyenne des cas quotidiens de COVID-19 a connu une augmentation de 28 % au pays.

En raison de cette résurgence des cas, les autorités de santé publique recommandent aux Canadiens d'être à jour quant à leur protection vaccinale et de suivre les recommandations pour se protéger contre le coronavirus.