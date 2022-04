L’Île-du-Prince-Édouard lève des mesures sanitaires et en prolonge d’autres

On fait aussi de l’information en format collation.

Le premier ministre, Dennis King, et la médecin hygiéniste en chef, Heather Morrison, ont donné une conférence de presse à ce sujet mardi matin.

L'état d’urgence se termine à minuit et M. King affirme qu’il ne sera pas renouvelé pour la première fois depuis mars 2020. Il précise que le maintien de mesures sanitaires reposera désormais sur la loi provinciale sur la santé.

Le port du masque dans les lieux publics demeure obligatoire au moins jusqu’au 28 avril, indique le premier ministre.

Cette mesure pourrait demeurer en vigueur encore plus longtemps dans certains milieux à risque, par exemple dans les hôpitaux et les foyers de soins, si la santé publique le recommande avec des données scientifiques à l’appui, explique-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La médecin hygiéniste en chef, Heather Morrison, et le premier ministre, Dennis King, ont présenté des changements aux mesures sanitaires de l'Île-du-Prince-Édouard le 5 avril. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les gens qui reçoivent un résultat positif au test de dépistage doivent toujours s'isoler. Ceux qui sont complètement vaccinés et les personnes âgées de moins de 5 ans doivent s’isoler pendant sept jours. Les personnes non vaccinées âgées de plus de 5 ans doivent s’isoler pendant 10 jours, explique la Dre Morrison.

Dans les écoles, les élèves et les membres du personnel vont continuer de subir trois tests de dépistage rapide par semaine.

Des mesures sont levées

La fin de l’état d’urgence à minuit entraîne la fin des mesures suivantes, indique la Dre Morrison :

le nombre de participants à des rassemblements personnels, aux activités sportives ou récréatives, aux réceptions de mariage et aux funérailles ne sera plus limité;

les entreprises, dont les restaurants, les bars, les commerces de détail, les gymnases, les musées et les bibliothèques publiques, pourront à nouveau fonctionner à leur capacité maximale;

Les tests de dépistage rapide au pont de la Confédération dans la province ne seront plus universels, ils seront offerts aux voyageurs de façon volontaire jusqu’au 28 avril, puis cette mesure sera levée aussi.

Le premier ministre assure que les mesures obligatoires seront levées un jour et que les gens pourront alors décider eux-mêmes de laisser tomber ou non ces précautions.

Dennis King recommande à la population admissible de demander la dose de rappel de vaccin anti-COVID-19. Il rappelle en s’appuyant sur son expérience personnelle que ces vaccins réduisent les risques de complications de la COVID-19 qui entraînent l’hospitalisation. La médecin hygiéniste en chef fait la même recommandation.

Le nombre de cas demeure élevé

La Dre Heather Morrison dit constater une légère augmentation du nombre de cas recensés quotidiennement durant la dernière semaine. La maladie se propage encore largement dans la province.

Elle précise que 2576 nouveaux cas de COVID-19 ont été dépistés dans la province au cours des 7 derniers jours, dont 401 lundi.

La moyenne de la dernière semaine est de 367 cas par jour. Elle était de 350 cas par jour la semaine précédente.

La santé publique recense à l’heure actuelle 3619 cas actifs.

Trente personnes hospitalisées sont atteintes de la COVID-19. Quatorze d’entre elles ont été hospitalisées pour cette raison, dont trois qui reposent aux soins intensifs. Les 16 autres personnes ont été hospitalisées pour d’autres raisons et elles ont reçu un résultat positif au test de dépistage le jour même ou durant les jours suivants, explique la Dre Morrison.

Heather Morrison annonce aussi un autre décès lié à la COVID-19. Elle offre ses condoléances à la famille et aux amis de cette personne, qui était âgée de plus de 80 ans.

La province ne connaît toutefois pas une hausse exponentielle du nombre de cas comme celles observées dans d’autres régions. La médecin hygiéniste en chef estime que cela peut être attribué au fait que l'Île-du-Prince-Édouard impose toujours des mesures sanitaires, dont le port du masque dans les lieux publics.

La Dre Morrison rappelle que se faire complètement vacciner contre la COVID-19 demeure le meilleur moyen de protéger la communauté contre cette maladie.

Des établissements postsecondaires avaient pris les devants

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard n'a pas attendu le gouvernement pour annoncer le prolongement de mesures sanitaires jusqu'à la fin du semestre.

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Vendredi, l'établissement a déclaré que les règles, dont le port du masque, resteraient en place jusqu'au 30 avril.

Selon un sondage réalisé par le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université, près de 90 % de ses membres étaient en faveur du maintien des mesures sanitaires jusqu’à la fin du semestre et même pour la prochaine année universitaire.

Selon le plan de déconfinement du Collège Holland, un autre établissement postsecondaire de l'île, le port du masque et d'autres mesures sanitaires devront s'étirer jusqu'en juin.

Le Collège de l'île a indiqué attendre la décision du gouvernement provincial avant de se prononcer.

Avec des informations de Gabrielle Drumond