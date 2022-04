Québec ordonne l’arrêt du projet de Ray-Mont Logistiques dans l’est de Montréal

Ray-Mont Logistiques doit cesser ses travaux visant à construire une plateforme de transbordement de conteneurs dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a déterminé que le projet était assujetti à une autorisation gouvernementale que l'entreprise n'avait pas encore obtenue.

Québec a transmis un avis de non-conformité à l'entreprise parce qu'elle s'était engagée à ne pas amorcer d'activité en rapport avec la première phase de son projet avant d'avoir reçu la position du ministère à l'égard de son assujettissement . Or, le ministère a pu constater que les travaux étaient bel et bien commencés lors d'une inspection du site réalisée à la suite d'une plainte le 21 mars.

Le gouvernement juge que cette première phrase du projet, qui implique du camionnage et l'entreposage de conteneurs, nécessite une autorisation ministérielle, car elle va contribuer au climat sonore du secteur et que le bruit est considéré comme un contaminant de l'environnement . C'est pourquoi le ministère, en plus d'exiger une étude de modélisation , demande au promoteur de proposer des mesures de mitigation appropriées .

Rappelons qu'à terme, la concrétisation de ce projet entraînerait jusqu'à un millier d'allées et venues de camions chaque jour, 24 heures sur 24.

Ray-Mont Logistiques dit prendre acte de cette décision et affirme qu'elle prendra le temps requis pour analyser avec rigueur la position et les demandes du ministère.

Le promoteur explique avoir été contraint de commencer certains travaux et opérations pour se conformer aux exigences de la Ville de Montréal . Le début des travaux visait à obtenir la prolongation du permis de construction obtenu en avril 2021, après plusieurs années de litige.

La Ville de Montréal, qui avait été forcée d'octroyer ce permis après une décision de la Cour d'appel autorisant le projet à aller de l'avant, a salué la décision du gouvernement. Elle affirme être allée au bout de ce qu'elle pouvait faire et qu'elle avait dû délivrer le permis à l’entreprise pour respecter la loi .

« L’essentiel, c’est de s’assurer qu’on protège les espaces verts du secteur et qu’on limite au maximum les nuisances pour les citoyens. » — Une citation de extrait d'une déclaration de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal est visée par une poursuite de 373 millions de dollars intentée par Ray-Mont Logistiques, qui fait valoir que les délais pour obtenir les permis nécessaires lui ont causé des pertes financières massives.

Un projet controversé

La plateforme de Ray-Mont Logistiques pourrait voir jusqu'à un millier d'allées et venues de camions par jour (archives). Photo : Radio-Canada

Ray-Mont Logistiques a acquis le terrain sur lequel elle compte bâtir sa plateforme de conteneurs en 2016 pour une somme de 20 millions de dollars.

S'en est toutefois suivi une série de retards et de complications.

En 2017, après que l'entreprise eut commencé ses travaux de décontamination, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a refusé d'octroyer un permis de construction au promoteur, alléguant que les activités de ce dernier n'étaient pas conformes à la réglementation.

L'entreprise a eu gain de cause lorsque la Cour d'appel a tranché en sa faveur en avril 2021.

La contestation de citoyens et d'élus ne s'est toutefois pas estompée. Des résidents des secteurs avoisinant le site industriel craignent les impacts nuisibles du projet.

Certains souhaiteraient que les terrains soient rachetés et décontaminés pour servir à l'aménagement d'un corridor écologique.