Le stationnement sera payant dès cet été à l’Anse-aux-Coques

On fait aussi de l’information en format collation.

Après avoir présenté le projet aux citoyens –qui, pour leur part, n'auront pas à payer leur stationnement –, les élus l'ont officiellement adopté lors du conseil municipal de lundi soir.

Sept horodateurs seront donc installés près de la plage de Sainte-Luce et dans le secteur de l'église. Le stationnement de l'église demeurera cependant gratuit pendant les événements religieux.

« Le coût va être de 3 $ l'heure ou 10 $ maximum par jour. Ça va être chargé de 9 h le matin à 17 h. Le soir, ça va être gratuit. » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à la mi-juin, selon la mairesse Barriault, puisque les horodateurs ne sont pas encore installés. Cependant, pour les années à venir, le stationnement sera payant entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le stationnement de l'église de Sainte-Luce sera payant pendant la période estivale, sauf lors des cérémonies religieuses (archives). Photo : Municipalité de Sainte-Luce

Les touristes qui souhaitent se garer sans frais continueront cependant d'avoir accès à deux autres stationnements à proximité de la plage, soit en haut de la côte de l'Anse et dans la cour de l'école secondaire de Sainte-Luce, située dans le secteur de l'église.

On a une entente avec la commission scolaire en période estivale pour utiliser le stationnement de l'école secondaire qui va lui aussi être gratuit, il y a une soixantaine de places , précise la mairesse.

Réinvestir dans l'offre touristique

La Municipalité estime que le stationnement payant lui permettra de récolter environ 100 000 $ par année. Mme Barriault explique que cet argent sera réinvesti pour entretenir la plage et ses infrastructures, et également développer l'offre touristique.

Au niveau du bâtiment principal, ça prendrait plus de salles de bains, des douches. On voudrait avoir plus de pergolas, avoir des kiosques de vente de produits artisanaux... Ce sont des infrastructures qu'il faut construire, qu'il faut aménager , dit-elle.

« Même les touristes qui vont être obligés de payer, en bout de ligne ils vont être gagnants parce qu'il va y avoir une amélioration de l'endroit. » — Une citation de Micheline Barriault

Des discussions sont d'ailleurs en cours avec le ministère de la Sécurité publique concernant la recharge de la plage de Sainte-Luce et un projet de prévention de l'érosion côtière. Des travaux en ce sens devraient être faits d'ici 2024.

La place de Sainte-Luce attire de nombreux visiteurs chaque été (archives). Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Par ailleurs, la Municipalité, qui avait envisagé d'instaurer une taxe touristique à l'instar de Percé, met de côté cette idée pour l'instant. Là on y va vraiment y aller avec le stationnement payant, et on va voir si c'est suffisant pour qu'on puisse atteindre nos objectifs , indique la mairesse Barriault.

Avec la collaboration d'Alexandre Courtemanche