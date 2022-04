Accueil mi-figue mi-raisin pour Métaux Osisko à Murdochville

Nombreux à s’être tournés vers l’industrie touristique et le plein air, les résidents de Murdochville accueillent le projet de Métaux Osisko avec réserve et inquiétudes.

Nombreux sont les nouveaux habitants qui ont choisi de vivre à Murdochville en raison de sa proximité avec les montagnes et la nature. Plusieurs ont fait du plein air un mode de vie et ont même trouvé un travail grâce à leur passion.

Pour eux, l’exploitation du cuivre à Murdochville était une époque qu'ils croyaient révolue. Les intentions de Métaux Osisko sont donc loin d'enchanter tout le monde.

Installée depuis cinq ans à Murdochville avec sa famille, Frédérique Thibodeau apprécie le calme et les grands espaces : Moi, la fin de semaine, je ne vais pas au cinéma, je vais marcher dans le bois .

Frédérique Thibodeau apprécie le calme, le plein air et les grands espaces que lui offre le territoire de Murdochville (archives) Photo : Radio-Canada

Amatrice de plein air, elle se dit déçue et inquiète face à la potentielle reprise des activités minières. Les questions et les craintes sont nombreuses. Comment ça va s'appliquer dans le plein air parce qu’il y en a beaucoup qui travaillent là-dedans. À moment donné, ça va être mon revenu qui va être touché, mais aussi mon mode de vie.

D'autres citoyens se réjouissent de la possible relance de l'exploitation du cuivre.

Line Cyr et Mario Chouinard croient qu'une cohabitation entre l'industrie récréotouristique et les activités minières est possible.

Mario Chouinard réside à Murdochville depuis 1956. Il observe que la motoneige et le ski ont toujours été très présents. Je ne pense pas que ça va empêcher la neige d'arriver tous les hivers, lance-t-il en boutade.

Résidente de Murdochville depuis 1957, Line Cyr ne voit pas non plus le retour de l’exploitation minière comme une catastrophe. Si la mine repart, dit-elle, c'est sûr qu'il va y avoir un petit train-train quotidien, mais on l'a déjà connu. On n’est pas morts.

Des élus favorables

Pour le moment, la nouvelle est bien accueillie par le conseil municipal, a indiqué la mairesse de Murdochville en entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure.

Les gens ne sont pas inquiets, il n’y aura plus de fonderie et les mesures environnementales ne sont plus ce qu’elles étaient, rapporte la mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy.

Les élus de Murdochville ont discuté, lundi, avec les responsables du projet (archives). Photo : Radio-Canada

Elle rappelle toutefois que c’est un projet qui prendra des années à se réaliser. S’il se réalise , ajoute Mme Ritchie-Roussy qui a pu discuter, lundi soir, avec des représentants de Métaux Osisko et de Glencore, toujours propriétaire du site minier.

La mairesse veut garder la tête froide. Si ça s’avère concluant, on va se faire guider par des gens compétents. Elle ajoute avoir de très bons contacts avec le maire de Malartic où Métaux Osisko a aussi piloté un projet de mine à ciel ouvert sur le territoire municipal. On va travailler ensemble, il va nous donner des conseils, on va parler à d’autres aussi, on va aller chercher des experts.

« Quand tu as vécu dans une ville minière, tu sais quels sont les problèmes. » — Une citation de Delisca Ritchie-Roussy

La mairesse assure que si le projet va de l’avant, elle restera vigilante, notamment en ce qui a trait aux redevances sur l’exploitation minière.

Depuis 2019, ces redevances sont versées à Québec au détriment des villes minières. Si ça s’avère concluant, on va mener la bataille. C’est avec ça que tu peux garantir la suite si ça [la mine] vient à refermer.

Un projet d'envergure

Métaux Osisko prendra une décision d'ici juin. Il lui faudra ensuite trois ans et investir entre 65 et 100 millions de dollars pour concevoir son projet et répondre aux diverses exigences environnementales, économiques et sociales.

C'est seulement à ce moment-là, que la minière décidera si elle reconstruit ou non le site minier. L'investissement anticipé est de 1 milliard de dollars. La construction génèrerait entre 1000 et 1500 emplois tandis qu'environ 800 travailleurs seraient requis pour l'exploitation.

La Ville, qui compte moins de 1000 habitants, a effectivement des besoins importants. Il lui faudrait 37 millions pour réparer son réseau d’égout et d’aqueduc.

La concrétisation du projet d’Osisko pourrait donc être salvatrice pour la petite municipalité. Cette nouvelle, il faut la voir comme une bonne nouvelle. On va pouvoir revitaliser notre ville , fait valoir Mme Ritchie-Roussy.

Le conseil municipal du 11 avril se penchera sur le projet de Métaux Osisko.

Avec les informations de Marguerite Morin