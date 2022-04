L’ACF souhaite une plus forte immigration francophone

L’Assemblée communautaire fransaskoise ACF prend ainsi le relais d’une demande formulée lundi par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).

Lors d’une conférence de presse à Moncton, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , Liane Roy a attiré l’attention sur la nécessité d’augmenter les cibles de l’immigration francophone à l’extérieur du Québec de 4,4 % à 12 % d’ici 2024 afin d’atteindre progressivement 20 % en 2036.

Selon le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise ACF , Denis Simard, il est impératif de prendre au sérieux cette demande de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , qu’il qualifie de cri d’alarme.

Selon une étude dévoilée par la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , pour maintenir le poids démographique actuel des francophones en Saskatchewan, il faudrait que 8 % des nouveaux arrivants admis soient des francophones.

Oui, c’est réaliste. En Saskatchewan, nous accueillons un plus petit nombre d’immigrants , souligne Denis Simard en entrevue au Téléjournal Saskatchewan.

M. Simard déplore le fait que la province n’ait pas d’objectif en termes d’immigration francophone.

Les meilleures années en immigration francophone pour la province ont été faites par des initiatives de la communauté , fait-il remarquer.

Il indique que de 1,6 à 1,8 % d’immigrants arrivés dans la province peuvent s’exprimer en français.

Nous sommes donc très loin de cet objectif et nous avons un grand travail à faire , explique-t-il.

Voilà pourquoi il insiste sur la volonté politique pour régler la question de l’immigration francophone.

« Il va falloir que le gouvernement de la Saskatchewan soit ouvert à l’idée d’avoir une cible en immigration francophone, et d’investir afin de pouvoir accueillir plus de personnes. Il faudrait aussi aller recruter des francophones à l’international, afin de leur montrer et de leur vendre les couleurs de la Saskatchewan. »