Le voguing à l’honneur dans CBX: A Canadian Ballroom Extravaganza

Le pronom iel ainsi les accords de genre des participes passés au masculins et des adjectifs au masculin ont été utilisés dans le texte conformément au vœu d’Alizé.

Mêlant danse, performance et mode, la culture ballroom prend plusieurs formes, dont la plus connue du grand public est le voguing. Né aux États-Unis au siècle dernier dans la communauté LGBTQ+, le voguing, que l’on retrouve dans le vidéoclip Vogue de Madonna, s’inspire des poses adoptées par les mannequins dans le célèbre magazine Vogue.

5 catégories, 10 vidéos

Le voguing est l’une des cinq catégories dans lesquelles s’affrontent, par vidéos interposées, les équipes candidates de CBX: A Canadian Ballroom Extravaganza, chaque équipe étant composée d’une vedette de la culture ballroom et d’une personne réalisatrice queer ou trans.

Et c’est dans cette catégorie que concourt le Montréalais Alizé. Iel a été jumelé avec Jontae, un danseur et cinéaste américain installé à Montréal.

Les quatre autres catégories sont : Runway – inspirée des défilés de mode, Bizarre – les artistes y prennent une apparence qui n’est plus humaine, Face – centrée sur l’expression faciale; et Sex Siren, qui fait la part belle à la sensualité.

Pandémie oblige, les 10 équipes participant à CBX: A Canadian Ballroom Extravaganza ne s’opposent donc pas sur une scène devant un public, mais par vidéo. En effet, chaque duo a produit une vidéo d’environ deux minutes soumise au vote du public.

L'artiste Mookh est en compétition dans la catégorie Bizarre. Photo : CBC Arts

S’éloigner du bling bling

Dans la catégorie du voguing, l’équipe Love fait face au duo torontois Cloak and Dagger. Alizé a choisi de danser le old way voguing, son style de prédilection. Ce dernier se différencie du new way voguing en étant plus classique et du vogue fem, plus acrobatique.

Je voulais prendre ma pratique de vogue et la sortir un peu de l’univers ballroom , dit-iel, pour expliquer sa décision de prendre part à ce concours.

Se produire dans une vidéo plutôt que devant un public comme c’est le cas habituellement change l’énergie dégagée, mais Alizé y voit aussi un avantage. Ça tombait bien parce qu’on tenait à montrer un aspect un peu moins performatif et bling bling du vogue et à montrer plutôt l’aspect plus introspectif et la découverte de soi.

Dans la vidéo de l’équipe Love, Alizé propose, sans maquillage, une chorégraphie sobre exécutée au bord de l’eau et sous les arbres. Une prestation empreinte de spiritualité, dit-iel, car le ballroom, c’est quand même notre église, notre lieu de communio n.

Cette vidéo vise aussi à refléter la scène montréalaise ballroom, qui se distingue par sa créativité et sa bienveillance, selon l’artiste. "On est plein d’amour, c’est nourrissant..." J’entends des gens venant de Toronto ou des États-Unis dire cela à propos de la scène montréalaise.

Alizé dans sa vidéo de « voguing » pour la série numérique « CBX: A Canadian Ballroom Extravaganza » Photo : CBC Arts

Être soi grâce au voguing

Alizé vient de l’univers du cirque, pratiquant notamment le tissue aérien. Iel a découvert le voguing en 2018 dans un documentaire alors qu’iel était en pleine période de questionnements. Puis iel assiste à son premier bal à Montréal.

Après le premier bal, j’ai su qu’il y avait quelque chose pour moi là , se souvient-iel.

L’artiste a donc suivi des cours de danse et intégré le chapître montréalais de la House of Old Navy, l’une des différentes familles qui composent la culture ballroom.

C’est grâce à cette scène que j’ai pu faire mes coming-out de sexualité et de genre , explique-t-iel.

« C’est un des seuls endroits où je peux être entièrement moi, où tout le monde connaît mes pronoms et où je n’ai pas à m’expliquer. » — Une citation de Alizé, artiste

Le public avait jusqu’au 31 mars pour voter pour ses vidéos préférées dans les cinq duels proposés. Les équipes finalistes ne sont pas encore connues. Elles seront ensuite départagées par un jury qui décernera un prix au duo gagnant le 6 mai.

L'artiste Songbird participe à « CBX: A Canadian Ballroom Extravaganza » dans la catégorie Runway. Photo : CBC Arts

Toutefois, l’enjeu est ailleurs pour Alizé. « Je me fous un peu de la compétition. Quand je vogue, c’est plus une expérience avec moi-même qu’avec la personne contre qui je suis en compétition. »

Ce n’est pas gagner qui m’intéresse, mais c’est de partager [ma passion] et de communiquer à destination des gens qui ne savent pas que ça existe.

Les vidéos de CBX: A Canadian Ballroom Extravaganza sont visibles en ligne  (Nouvelle fenêtre) . Elles seront diffusées sur CBC Gem à partir du début de mois de mai.