Camps de jour : vers une hausse des tarifs de 40 % à Trois-Rivières?

Le tarif des camps de jour offerts par la Ville de Trois-Rivières pourrait passer de 175 $ à 245 $ par enfant, cet été. C’est ce que suggère le Comité municipal animer et soutenir la communauté . Le service de garde coûterait quant à lui 175 $.

La question avait été discutée l’année dernière par les élus, mais repoussée en 2022.

Pour le conseiller municipal du district de Châteaudun à Trois-Rivières et président du comité, Luc Tremblay, la Ville a la volonté d’offrir des camps abordables, mais n’avait pas le choix d’augmenter les prix en raison de sa situation financière.

« On a de la difficulté à trouver des jeunes pour travailler, donc on a dû augmenter les salaires. Notre coût de revient à 245 $ est couvert à 60 % par la Ville et à 40 % par les parents. On serait encore les moins chers au Québec dans les 10 plus grandes villes! On sait que depuis quelques années, c'est difficile financièrement pour la Ville, on ne roule pas sur l’or. Il faut que tout un chacun contribue à améliorer la situation. »