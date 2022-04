Un groupe de défense des cyclistes veut réduire les vols de vélos à Winnipeg

On fait aussi de l’information en format collation.

Un des bénévoles de Bike Winnipeg, Charles Feaver, explique qu'au-delà de régler un problème de criminalité, l’objectif est d’inciter plus de gens à faire du vélo plus souvent.

Le vol de vélo est vraiment en train de gâcher ça , déplore-t-il.

Selon la police de Winnipeg, 2100 vélos ont été déclarés volés en 2020.

Le cycliste passionné, Tim Webster, n’échappe pas à la réalité. Il s'est fait voler quatre de ses vélos à son domicile.

Aujourd'hui, ses vélos sont entreposés au milieu de son salon.

Parce que s'ils veulent le prendre, ils doivent venir et se battre avec moi pour le récupérer , dit-il.

Il conseille vivement aux cyclistes d’enregistrer leur vélo auprès de la Ville, car en cas de vol, il sera plus facile pour la police de rendre le vélo s il est retrouvé.

Un vol d’opportunité

Après avoir été victime de vol à plusieurs reprises, le cycliste Tim Webster garde maintenant ses vélos dans son salon. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Il est facile de voler un vélo qui n'est pas bien verrouillé et de le revendre, explique Charles Feaver.

Il est bien placé pour le savoir, car deux vélos lui ont été volés. Il ne restait plus que la chaîne qu'il utilisait pour attacher son vélo à son radiateur. [J'ai] appris une leçon. Même une bonne chaîne n'est pas assez efficace , souligne-t-il.

Le groupe de défense des cyclistes, Bike Winnipeg a recommandé à plusieurs reprises d'utiliser deux antivols, un câble et un antivol en U, et de toujours fixer les deux roues et le cadre à tout ce à quoi le vélo est accroché.

Le groupe a également plaidé pour la création de zones de stockage de vélos à plus long terme dans la capitale manitobaine.

Au cours des prochaines semaines, Feaver analysera les résultats du sondage. Il espère qu’un plan sera élaboré avec la combinaison de l'enquête et d'autres recherches .

Avec les informations de Joanne Roberts