Saguenay conteste la cession du pont Pibrac par le MTQ

Selon le président du comité des finances, le conseiller municipal Michel Potvin, l’entretien du pont engendrerait des coûts beaucoup trop élevés pour la Ville. Il estime qu’il revient donc à Québec d’en assumer la réparation et l’entretien.

On sait que le pont Pibrac, c’est un ouvrage majeur qui a été réparé après le déluge autour de 1997 et ça coûte des dizaines de millions de dollars pour refaire un pont comme ça. C’est sûr que pour nous autres, reprendre ce pont-là, ce n’était pas prévu. Normalement, dans les ouvrages majeurs, c’est le gouvernement qui les garde parce que c’est trop onéreux pour une petite ville , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Le conseiller municipal et président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin Photo : Radio-Canada

Michel Potvin croit que le fait de prendre en charge l’ouvrage créerait un précédent, ce que la Ville veut éviter.

Ils voulaient nous le refiler et on a essayé de contester pour ne pas avoir cet ouvrage majeur parce que si on dit oui, on va dire oui à tous les autres , a-t-il poursuivi. Il cite en exemple un pont en cours de réparation à Laterrière.

Michel Potvin rappelle qu’en 1993, le gouvernement a obligé les villes à entretenir les rangs et routes rurales, ce qui a ajouté à leur charge financière.

« On est en discussion avec le gouvernement. On avait un délai de 30 jours pour contester, c’est ce qu’on a fait. Maintenant on va pouvoir discuter. » — Une citation de Michel Potvin, président du comité des finances de Saguenay

Saguenay n’est pas contre le fait d’entretenir la chaussée et les trottoirs du pont Pibrac, mais sans plus.

Quand on va en dessous d’un pont, ça ne finit plus. On n’a rien qu’à regarder le pont de Sainte-Anne. Pour réparer les piliers, on parle de 5 ou 6 millions de dollars. Pour nous, ce sont des chiffres énormes. On sait qu’il n’est pas en désuétude actuellement [le pont Pibrac], mais dans 10, 15 ou 20 ans, il y aura des réparations majeures à faire. On est simplement prévoyants , a mis en relief le président du comité des finances.

Abolition de la taxe de bienvenue

À la proposition du Parti libéral du Québec d’abolir la taxe de bienvenue lors de l’achat d’une nouvelle propriété, la Ville se montre frileuse. Cette taxe a généré 9 millions de dollars de revenus à Saguenay l’an dernier.

Sur un budget de 360 millions, 9 millions, c’est très important. Ce que j’ai entendu à date, c’est qu’ils feraient un crédit aux villes. À un moment donné, ils oublient le crédit , croit Michel Potvin.

Le conseiller municipal considère qu’il est paradoxal que d’un côté, le gouvernement veuille ajouter des dépenses à la Ville avec la cession de certaines infrastructures et que de l’autre, Québec souhaite lui couper l’herbe sous le pied en la privant de revenus.

Ça ne va pas bien. Ce ne sont pas de bonnes idées , a-t-il conclu.

Avec Frédéric Tremblay