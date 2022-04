Déclin des dons et hausse de la demande auprès des organismes au Canada

Selon les projections du cinquième rapport annuel de CanaDon, le montant total des dons au pays a diminué de 12 % de 2019 et 2021 à cause des effets de la pandémie de COVID-19 et des préoccupations liées à l'inflation.

Plus d'un Canadien sur quatre s'attend à utiliser cette année ou utilisent déjà les services d'organismes de bienfaisance pour répondre à des besoins de base, ajoute le rapport, soit une hausse de 11 %, alors que 25 % des répondants prévoient donner moins en 2022 que l'année dernière.

CanaDon craint donc pour la capacité des organismes de bienfaisance à répondre à la demande croissante.

Le pourcentage de Canadiens qui font des dons a aussi continué à diminuer : 19 % des déclarants ont indiqué avoir fait un don en 2019 comparativement à 25 % en 2006.

Le déclin le plus marqué a été observé chez les personnes de 40 à 54 ans et chez les familles dans les tranches de revenu les plus élevées.

Bien que CanaDon ait constaté que les jeunes Canadiens sont moins nombreux à faire des dons financiers, beaucoup donnent autrement, par exemple en faisant du bénévolat, en organisant des souscriptions ou en relayant des informations sur un organisme de bienfaisance ou une cause.

La santé mentale, les changements climatiques et la justice raciale sont des causes particulièrement soutenues par les jeunes générations, alors que les générations plus âgées privilégient la recherche et les traitements médicaux, les soins aux aînés et la pauvreté au Canada.

Le Rapport sur les dons 2022 a été préparé en partenariat avec la firme Environics à l'aide de recherches et de données portant sur les dons en ligne de CanaDon, qui comprennent plus de 465 millions de dollars en dons versés par plus de 968 000 Canadiens qui ont appuyé 31 700 organismes de bienfaisance au Canada en 2021.