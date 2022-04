Une seule infirmière en poste dans les CLSC de Baie-Johan-Beetz et d’Aguanish

Ainsi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a annoncé que le Centre local de services communautaires CLSC de Baie-Johan-Beetz était ouvert lundi et mercredi et le Centre local de services communautaires CLSC Victor-Lachance à Aguanish sera ouvert mardi, jeudi et vendredi.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rappelle que le service de garde en soins infirmiers est toujours disponible pour les résidents des deux localités et que la population peut obtenir des conseils par le service Info-Santé 811.