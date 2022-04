Après l’onde de choc de Boutcha, le Conseil de sécurité entend Zelensky

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans une vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi, M. Zelensky a confirmé qu'il interviendrait par vidéo devant le Conseil, sans que l'on sache si son discours sera transmis en direct ou en différé.

Il s'agit de sa première allocution devant le Conseil de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Un jour, chaque Russe apprendra toute la vérité sur ses compatriotes qui ont tué ou ont donné l'ordre de le faire, a déclaré le président ukrainien dans sa vidéo.

Volodymyr Zelensky a visité Boutcha, où les services d'urgence continuaient de rassembler les cadavres de civils tués pendant l'occupation russe, le 4 avril 2022. Photo : afp via getty images / Ronaldo Schemidt

Occupée dès le 27 février par l'armée russe, Boutcha, une banlieue du nord-ouest de Kiev qui compte normalement 36 000 habitants, a été inaccessible pendant plus d'un mois. Les bombardements y ont cessé jeudi dernier.

Les images de cadavres aux mains attachées dans le dos étendus dans les rues ou dans des fosses communes ont commencé à faire surface samedi, après que l'armée ukrainienne eut repris complètement la ville.

Ce sont des crimes de guerre et ce sera reconnu par le monde comme un génocide , a déclaré lundi le président Zelensky, après s'être rendu à Boutcha pour constater la gravité de la situation.

Des cadavres dans les rues de Boutcha, près de Kiev, lors du retrait des Russes au début avril 2022. La ville était assiégée par les Russes depuis le 27 février. Photo : afp via getty images / RONALDO SCHEMIDT

Pour l'heure, le bilan demeure incomplet, mais selon la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés à Boutcha et dans d'autres territoires de la région de Kiev récemment repris aux troupes russes, qui s'en sont retirées pour se redéployer vers l'est et le sud.

Nous pouvons parler de la région de Kiev parce que nous avons eu accès à ces territoires. Nous travaillons actuellement à Irpin, Boutcha et Vorzel. Mais la pire situation au regard des victimes civiles est celle de Borodianka , a expliqué Mme Venediktova, à la télévision ukrainienne.

Je pense que nous aborderons Borodianka à part.

L'Ukraine, encore sous le choc des sombres découvertes à Boutcha, s'attend à découvrir pire. Kiev craint qu'il n'y ait davantage de victimes notamment à Borodianka, comme l'explique Mariève Bégin. Photo : Reuters / STRINGER

L'ONU évoque à son tour des crimes de guerre

Pour le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les images sortant de Boutcha pointent vers des civils ciblés délibérément .

Ces preuves sont très inquiétantes , a souligné mardi la porte-parole Elizabeth Throssell, lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, soulignant que le droit humanitaire international interdit de s'attaquer délibérément aux civils, ce qui équivaut à un crime de guerre.

Il faut enquêter, mais si on peut comprendre qu'un immeuble par exemple soit frappé dans un contexte militaire, il est difficile d'imaginer quel serait le contexte militaire d'un individu couché dans la rue avec une balle dans la tête ou d'avoir leur corps brûlé , a-t-elle ajouté.

Mme Throssell a précisé que le Haut-Commissariat lui-même n'avait pour l'instant personne sur place à Boutcha.

La veille, le président américain avait lui-même parlé de crimes de guerre à Boutcha et demandé un procès pour que la lumière soit faite. Mardi, son secrétaire d'État, Antony Blinken, a fait écho à ses propos, avant de s'envoler pour Bruxelles.

« Ce que nous avons vu à Boutcha n'est pas l'acte isolé d'une unité dévoyée. C'est une campagne délibérée pour tuer, torturer, violer, commettre des atrocités. » — Une citation de Antony Blinken, secrétaire d'État américain

Cela renforce notre détermination et la détermination de pays à travers le monde à s'assurer que d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, ceux qui ont commis ces actes soient tenus pour responsables , a affirmé le chef de la diplomatie américaine.

Démentant toute responsabilité, Moscou a pour sa part accusé les autorités ukrainiennes de préparer des mises en scène de civils tués dans plusieurs villes pour faire condamner la Russie.

La Russie a aussi protesté contre ce qu'elle a présenté comme un refus de Londres, qui préside actuellement le Conseil de sécurité, d'en réunir les membres à sa demande pour traiter de la situation à Boutcha, selon l'agence Tass.