Grippe aviaire à Ottawa : les agriculteurs et observateurs de la faune en état d’alerte

Les agriculteurs et les observateurs de la faune sont sur leurs gardes alors que certains troupeaux de volailles et d'oiseaux sauvages, dont une bernache du Canada à Ottawa et un canard roux à Kingston – ont récemment été testés positifs à une souche mortelle de la grippe aviaire.

Jusqu’ici, le Canada a connu un nombre limité d'éclosions de la souche hautement pathogène H5N1 de la grippe aviaire, cette année, explique le Dr Shayan Sharif, professeur et doyen associé au Collège vétérinaire de l'Ontario de l'Université de Guelph.

Mais nous devons nous assurer que le virus est contenu de manière efficace et sûre à ce stade , poursuit-il.

Le virus infecte rarement les humains. Cependant, il peut rendre les oiseaux très malades, provoquant de la toux et des éternuements jusqu’à un comportement erratique.

Une bernache testée positive à Ottawa

La semaine dernière, un bénévole du groupe de sauvetage d'oiseaux Ailes en sûreté Ottawa a confirmé le signalement d’un passant faisant état d'une bernache désorientée aux abords de la rive de la rivière Rideau, près du pont Billings.

Considérant qu'elle était déséquilibrée et présentait des symptômes neurologiques, nous avons pensé qu'il serait plus prudent d'appeler le Service canadien de la faune , a déclaré Anouk Hoedeman, cofondatrice et coordonnatrice d’Ailes en sûreté Ottawa.

Le Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF) a ensuite confirmé une infection à la souche H5N1. Un canard à Kingston, une buse à queue rousse de New Hamburg, et un harle huppé du parc national de la Pointe-Pelée ont également été testés positifs à cette souche au cours des deux dernières semaines.

Bien que des cas de grippe aviaire soient découverts chaque année, ils sont généralement du type faiblement pathogène, contrairement à la souche qui frappe actuellement le Canada et d'autres parties du monde, selon Brian Stevens, pathologiste vétérinaire pour le centre régional de l’Ontario du Réseau canadien pour la santé de la faune RCSF .

Celui-ci provoque des maladies graves et la mort d'oiseaux sauvages en grand nombre, ce que nous n'avons jamais vu auparavant , constate M. Stevens.

Il y a déjà eu des épidémies majeures et plusieurs décès en Europe et en Afrique et de récents rapports de décès d'oiseaux sauvages liés directement au virus en Amérique du Nord, poursuit le pathologiste vétérinaire du Réseau canadien pour la santé de la faune RCSF .

Chaque fois que nous avons une souche hautement pathogène, il y a toujours la crainte qu'elle se propage dans les troupeaux de volailles commerciaux ou de basses-cours.

Un site infecté au nord de Peterborough parmi ceux mis en quarantaine

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a déjà placé trois élevages commerciaux de dindes et deux troupeaux de basses-cours de l’Ontario - dont un au nord de Peterborough - en quarantaine après que les animaux de chaque site ont été infectés par la souche.

L'Agence - qui a qualifié cette grippe aviaire de préoccupation nationale importante alors que les oiseaux migrent vers le Canada - tient ici  (Nouvelle fenêtre) une liste à jour des sites touchés.

Les agriculteurs de la province sont très préoccupés , mais pas encore alarmés, indique Lisa Bishop, chef de marque et directrice des communications au sein des Producteurs de poulets du Canada.

Lorsque vous commencez à voir apparaître [ce virus] au sein d’une entreprise commerciale, cela signifie qu'il est temps de relancer ou de redoubler vos efforts de biosécurité , dit-elle, citant des mesures telles que le renforcement de la désinfection.

Les animaux contaminés dans ces fermes sont généralement abattus, ajoute-t-elle.

C'est très stressant , explique Mme Bishop, rappelant l'impact sur les agriculteurs, qui craignent un scénario du pire comme en 2004, lorsque l'industrie avicole de la Colombie-Britannique a été dévastée par la grippe aviaire.

Appel à la vigilance

Ailes en sûreté Ottawa craint que l'état actuel de vigilance élevée n'affecte les efforts locaux de protection de la faune, selon Mme Hoedeman.

Depuis le 31 mars, le Ottawa Valley Wild Bird Care Centre - qui accueille normalement les oiseaux frappés par des automobiles - n'accepte pas, temporairement, les oiseaux aquatiques blessés ou malades, ou les oiseaux morts de quelque nature que ce soit, en raison des cas de H5N1, selon son site internet. Les gens sont plutôt encouragés à appeler le Réseau canadien pour la santé de la faune RCSF .

Nous ne voulons pas que le public gère lui-même ces cas , explique Mme Hoedeman. Mais on ne veut pas non plus abandonner des oiseaux qui sont clairement blessés et qui souffrent.

Mme Hoedeman espère l’aide de la Ville d'Ottawa ou la Ottawa Humane Society dans certaines situations.

Les personnes qui rencontrent un oiseau sauvage malade ou mort sont priées de contacter le Réseau canadien pour la santé de la faune par téléphone au 866-673-4781 ou de le signaler en ligne à https://cwhc.wildlifesubmissions.org  (Nouvelle fenêtre)

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC News