La vérificatrice générale examinera les dépenses de l’Université Memorial

On fait aussi de l’information en format collation.

Mais, il est trop tôt pour dire quand l'audit commencera, combien de temps cela prendra et dans quelle mesure les dépenses seront sondées.

La vérificatrice générale et son équipe procéderont à un examen complet des opérations et des dépenses de l'université, qui est l'université la plus subventionnée au Canada , selon un communiqué de presse du gouvernement.

« Il s'agit de protéger l'argent des contribuables! » — Une citation de Tom Osborne, ministre de l'Éducation

Selon les données de Statistique Canada, 76,2 % des revenus de fonctionnement généraux de l'université en 2019-2020 provenaient de subventions gouvernementales, comparativement à la moyenne canadienne de 44,8 %.

En raison de la disparité avec les autres universités et de la quête de Memorial pour plus d'autonomie, le ministre de l'Éducation Tom Osborne croit qu'un examen impartial des dépenses est la chose responsable à faire .

Rien à cacher

La rectrice de Memorial, Vianne Timmons, dit que l'université n'a rien à cacher et se félicite de l'examen accru.

Nous sommes ouverts et transparents. Nous recevons un audit chaque année. Et depuis que je suis ici, nous avons un audit propre chaque année et un budget équilibré.

Mais la rectrice craint une surévaluation de l'université, puisque Memorial a récemment fait l'objet d'un examen postsecondaire et figurait en bonne place dans le rapport The Big Reset de l'année dernière par l'équipe de relance économique du premier ministre.

La perception que nous ne sommes pas transparents est mal fondée , dit-elle.

La rectrice de l'Université Memorial, Vianne Timmons, a annoncé en juillet que les frais de scolarité augmenteraient considérablement à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Vianne Timmons ajoute qu'elle n'a pas été informée des paramètres de l'audit, mais elle espère que ce sera un processus rapide et efficace en raison des exigences qu'il imposera au personnel.

Quant au taux supérieur à la moyenne des fonds publics nécessaires au fonctionnement de Memorial, Vianne Timmons croit que cela reflétait la politique gouvernementale qui a empêché Memorial d'augmenter les frais de scolarité au fil des ans. Ce qui change lentement, avec des frais plus élevés qui devraient entrer en vigueur à l'automne.

Plus entreprenant et agile

La rectrice souhaite aussi voir d'autres changements à la réglementation de l’Université Memorial pour permettre à l'établissement de devenir plus entrepreneuriale et agile .

En vertu de la loi actuelle, l'université doit demander l'autorisation de la province avant d'investir des dons ou même des fonds fédéraux.

Les tentatives passées d'examen des dépenses ont été contrecarrées en raison du libellé de la loi de l’Université et de la vérificatrice générale. Mais avec les modifications apportées l'année dernière, ces obstacles ont été supprimés.

La province dit que la vérificatrice générale a désormais le pouvoir d'examiner les dépenses des universités pour s'assurer que leurs revenus sont gérés en tenant compte de l'économie et de l'efficacité .

Siobhan Coady, ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, annonce que la firme Rotschilds & Co. va examiner la possibilité de vendre certains actifs du gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La ministre des Finances, Siobhan Coady, affirme que le gouvernement reconnaît la valeur importante que l'université apporte à la province, mais en tant que gestionnaire du trésor public, elle ajoute que le gouvernement doit s'assurer que cet investissement est utilisé pour maximiser les avantages pour les étudiants et leur futur dans la province .

En 2019-2020, le gouvernement provincial a accordé à l'Université Memorial une subvention de fonctionnement de base de 245 millions $, plus 64,4 millions $ pour aider à empêcher l'augmentation des droits de scolarité. Le ministère de la Santé et des Services communautaires a aussi accordé une subvention de fonctionnement de 54 millions $ à la faculté de médecine.

Ce gel des droits de scolarité de longue date fait en sorte que Memorial est l'une des universités les moins chères au Canada, à l'extérieur du Québec.

Mais alors que la province supprime progressivement sa subvention de compensation des frais de scolarité, l'université a annoncé l'été dernier une nouvelle structure de frais. À compter de cet automne, les droits de scolarité des étudiants de Terre-Neuve-et-Labrador vont doubler pour passer à 6 000 $ pour une année scolaire. Alors que le coût pour les étudiants internationaux passera à 20 000 $, toujours sous la moyenne nationale qui est d'environ 32 000 $.

Malgré les augmentations de frais, Vianne Timmons confirme que les projections d'inscriptions pour l'année prochaine sont conformes à l'année universitaire 2021-22.

Il est important de reconnaître que les étudiants viennent à Memorial pour les programmes que nous proposons, et les chiffres le montrent , dit-elle.