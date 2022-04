Une nouvelle politique de vaccination pour les fonctionnaires fédéraux mercredi?

On fait aussi de l’information en format collation.

L'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a déposé un grief contre la politique existante, qui exige que tous les membres de la fonction publique fédérale soient entièrement vaccinés, même s'ils travaillent depuis la maison.

Le syndicat estime que le gouvernement fédéral abusait de son pouvoir en plaçant les télétravailleurs qui ne sont pas vaccinés en congé non payé, alors qu’il était peu probable qu’ils retournent un jour à leur lieu de travail désigné et qu’ils ne représentaient aucun réel danger pour la santé et la sécurité professionnelles , a expliqué le syndicat dans un communiqué daté du 23 mars.

Le gouvernement doit revoir la politique après six mois. Un délai qui arrive à son terme cette semaine.

Le président de l'Alliance de la fonction publique du Canada AFPC , Chris Aylward, explique que le gouvernement a déjà consulté le syndicat, mais précise qu'il ne sait pas encore à qu'attendre de la nouvelle politique.

Le syndicat qui revendique plus de 200 000 travailleurs au Canada et à travers le monde juge que la politique de vaccination obligatoire d'Ottawa a besoin d'une mise à jour.

La pandémie a évolué, comme l’état des connaissances, et nous croyons que le congé non payé pour le personnel qui n’est pas vacciné est devenu une mesure administrative sévère, voire disciplinaire, qui n’a pas lieu d’être , a déclaré l'Alliance de la fonction publique du Canada AFPC dans son communiqué.

L'émergence du variant Omicron - capable de résister davantage aux vaccins que les formes antérieures du coronavirus - a conduit divers gouvernements au Canada à assouplir leurs règles de vaccination.

Selon le gouvernement, 98,5 % des employés fédéraux – environ 275 848 personnes – sont entièrement vaccinés contre la COVID-19. Ces chiffres comprennent les fonctionnaires fédéraux et la Gendarmerie royale du Canada.

Les employés partiellement vaccinés représentent 0,3 % des effectifs, tandis que les employés non vaccinés représentent 0,3 %. Quelque 1 % des employés fédéraux ont demandé des mesures d'adaptation en vertu de la politique de vaccination.

Les sociétés d'État ont été invitées à mettre en œuvre des politiques de vaccination reflétant les exigences annoncées l'automne dernier pour le reste de la fonction publique. Radio-Canada, par exemple, a rendu la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour ses employés, y compris ceux qui travaillent à domicile.

Selon M. Aylward, quelques fonctionnaires ont été sanctionnés en raison de leur statut vaccinal et mis en congé sans solde.

L'Alliance de la fonction publique du Canada AFPC demande une indemnisation pour ses membres qui ont été mis en congé sans solde en raison de la politique de vaccination.

Avec les informations de La Presse canadienne et de CBC News