Glyphosate : l’opinion d’un enseignant congédié était jugée préoccupante

Des employés de Ressources naturelles Canada se plaignaient au directeur du Collège, Tim Marshall, au sujet de l’enseignant et biologiste Rod Cumberland qui s’opposait à l’épandage du glyphosate, un herbicide, sur les forêts du Nouveau-Brunswick.

M. Cumberland critiquait à l’interne la façon dont allait se dérouler la conférence du 18 janvier 2019 sur la gestion forestière présentée à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il disait qu’elle ne comprenait que des partisans de l’épandage et qu’elle aurait dû rassembler un plus grand éventail d’experts.

L’ex-enseignant a accusé l’industrie forestière d’avoir sélectionné les scientifiques participants pour leurs opinions favorables sur le glyphosate et d’avoir ignoré la recherche indépendante et l’analyse critique sur le sujet.

À droite, Rod Cumberland a participé à un rassemblement organisé en 2019 pour soutenir sa cause. Le Parti vert, notamment, a réclamé une enquête sur son congédiement.

Rod Cumberland a exprimé ses préoccupations dans un courriel envoyé au doyen de la Faculté de foresterie de l’Université du Nouveau-Brunswick, Van Lantz, le 16 janvier 2019, et dans un courriel similaire envoyé aux enseignants et étudiants du Collège qui étaient invités à la conférence.

Ses plaintes ont entraîné des échanges de courriels entre le ministère fédéral, le Collège et l’entreprise forestière J. D. Irving. M. Cumberland n’était pas inclus dans cette correspondance.

Les enseignants du Collège ne devraient pas miner le travail des scientifiques du fédéral, affirme une personne dont le nom est caviardé dans un courriel envoyé au ministère le 18 janvier 2019. Le courriel est adressé au conseiller principal Derek MacFarlane, ancien directeur du Centre de foresterie de l’Atlantique. Ce dernier a répondu que le ministère allait définitivement en discuter avec Tim Marshall.

Le directeur du Centre de foresterie, Peter Fullarton, a écrit à Tim Marshall le 23 janvier 2019 que le ministère était déçu et troublé par les propos de M. Cumberland (qu’il a qualifié de fausseté) et par son influence sur ses étudiants. M. Marshall lui a répondu en disant qu’il lui semblait très important que le Collège maintienne une relation positive avec le secteur forestier.

Rod Cumberland a été congédié cinq mois plus tard. Tim Marshall a fait suivre cette décision le soir même à plusieurs représentants du gouvernement et de l’industrie.

Pas de commentaire au sujet des courriels

Rod Cumberland a intenté une poursuite pour congédiement injustifié. Il était prévu que la cour entende sa cause lundi, mais les audiences ont été reportées à mercredi. Il réclame notamment une indemnité de 115 442,73 $ et une réintégration professionnelle.

Dans un document déposé à la cour, le Collège soutient que M. Cumberland a assisté à la conférence et s'y est montré irrespectueux et ouvertement méprisant, impoli et insolent envers les scientifiques.

Toujours dans son exposé de la défense, le Collège réfute que M. Cumberland ait été congédié à cause de ses opinions sur le glyphosate. Il soutient que c’est en raison de propos sexistes et discriminatoires et pour avoir miné l’autorité de collègues. Le Collège l’accuse aussi de harcèlement et de dénigrement sur les étudiants.

Mais dans sa lettre de congédiement adressée à M. Cumberland, le Collège lui reproche d’avoir miné la conférence. De plus, dans cette lettre datée du 20 juin 2019, M. Marshall soutient que Rod Cumberland décourageait activement les étudiants d’assister à la conférence. Toutefois, dans son courriel envoyé aux étudiants, M. Cumberland dit être content qu’ils assistent à la conférence. Il leur dit aussi qu’il existe des perspectives complètement différentes au sujet du glyphosate.

Tim Marshall a refusé d’accorder une entrevue au sujet des courriels en expliquant que c’est une question de ressources humaines qui se trouve maintenant devant la cour.

Ressources naturelles Canada refuse aussi de faire des commentaires en disant que c’est au Collège de répondre aux questions sur le congédiement de son employé.

L’avocat de Rod Cumberland a obtenu 169 pages de documents et des courriels en vertu d’une demande d’accès à l’information et il les a remis à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

J. D. Irving incluse dans la correspondance

En répondant aux courriels du 18 janvier 2019, le directeur du Centre de foresterie, Peter Fullarton, indique qu’il envoie au Collège, au ministère des Ressources naturelles et à J. D. Irving des courriels préparés par M. MacFarlane.

Il a ensuite reçu un courriel de remerciement dont le nom de l’auteur est caviardé. Le courriel comprend toutefois en bas de page une note de sécurité de J. D. Irving.

Dans un courriel daté du 19 janvier 2019, M. MacFarlane exprime la nécessité de répondre au Collège et à un autre intervenant dont le nom est caviardé.

L'industrie forestière estime que l'épandage de glyphosate est nécessaire pour qu'elle demeure concurrentielle (archives).

Anne McInerney, vice-présidente de J. D. Irving aux communications, explique que l’entreprise reçoit régulièrement des communications du Collège puisqu'elle fait partie du groupe Healthy Forest Partnership, qui a organisé la conférence en question. Mme McInerney assure que l’entreprise n’a jamais vu la lettre écrite par Rod Cumberland.

Quant à confirmer si Irving a produit n’importe quel des courriels dont le nom de l’expéditeur est caviardé, Mme McInerney n'a pas répondu à la question.

Un scientifique dit n’avoir subi aucune influence

Dans une autre série de courriels, l’un des scientifiques du gouvernement fédéral qui devait prononcer une allocution durant la conférence, Chris Edge, affirme que l’industrie et le gouvernement n’influencent pas son travail sur le glyphosate. Il explique que son rôle est de faire une recherche scientifique et de la communiquer au public, aux décideurs politiques et aux autres scientifiques.

Ces documents comprennent aussi un exemplaire de la lettre de M. Cumberland annotée de commentaires qui remettent en question ses arguments. On indique qu’il n’a produit jusque-là que deux publications académiques et que les deux scientifiques indépendants qu’il proposait d'inclure à la conférence n’avaient publié aucun travail scientifique sur les herbicides.

Selon une déclaration du ministère des Ressources naturelles du Canada, M. Fullarton n’a pas discuté des travaux de M. Cumberland sur le glyphosate avec les membres du conseil d’administration du Collège, qui comprennent des représentants de l’industrie et du gouvernement.

Appui d’un ancien collègue

Un ancien directeur du Collège, Gerald Redmond, a dit durant une entrevue en juillet 2019 qu’il croyait que Rod Cumberland a bel et bien été congédié en raison de ses opinions sur le glyphosate.

Gerald Redmond a pris sa retraite en 2017 et il a continué d’enseigner au Collège. Il a toutefois été démis de cette fonction le lendemain de cette entrevue.