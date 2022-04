La Ville de Granby prépare un guide pour inspirer les industries, les commerces et les institutions (ICI) à « fleurir » leurs terres. Le conseil municipal espère ainsi limiter les grands terrains asphaltés et les pelouses occupant des espaces qui pourraient être utilisés de manière plus bénéfique pour l'environnement.

Les industries, commerces et institutions ICI figurent parmi les endroits de la Ville où la végétation est peu présente, notamment dans le parc industriel, avec d’immenses étendues d’asphalte ou seulement de la pelouse. On y retrouve peu d’arbres ou de massifs végétaux, alors que les terrains sont immenses , a expliqué la conseillère du district 10 Catherine Baudin lors de la séance du conseil municipal de lundi soir.

Le projet va notamment favoriser l’agriculture urbaine et l'approvisionnement local d'aliments, souligne-t-elle.

« En proposant un guide pour fleurir les industries, commerces et institutions ICI , on souhaite les encourager à se diriger vers des aménagements extérieurs qui favorisent la biodiversité et la production de denrées alimentaires. » — Une citation de Catherine Baudin, conseillère municipale du district 10

Une dizaine d'alternatives à la pelouse

La Ville a confié l'élaboration de son guide à l'organisme sans but lucratif Gestrie-Sol. La publication proposera une dizaine de modèles alternatifs à la pelouse, et sera éventuellement distribuée aux entreprises et rendue publique.

Gestrie-Sol assurera aussi un lien entre un réseau d'intervenants du milieu agricole, des organismes et les commerçants granbyens afin de bien définir les besoins des industries et d'aider les entrepreneurs.