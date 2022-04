Granby se dote d’un comité consultatif agricole 

Le comité consultatif agricole comprendra notamment trois producteurs agricoles, deux citoyens et la conseillère municipale Geneviève Rheault.

L’ensemble de tous les changements qui avaient lieu sur les territoires agricoles passaient par le comité consultatif d’urbanisme [...] On souhaitait que lorsqu’il y a des demandes au niveau des zones agricoles, on a besoin de consulter un peu plus les agriculteurs qui s’y connaissent plus lorsqu’on parle de lotissements, du devenir des terres, lorsqu’on fait des subdivisions, ce qu’il y en est , explique la mairesse Julie Bourdon.

Environ 62 % du territoire de Granby est composé de terrains ruraux.

Le comité se rencontrera au besoin selon les demandes effectuées auprès de la Ville, et ce, dès que possible.