Quatre amis de Timmins en route vers le marathon de Boston

Timmins, dans le Nord de l'Ontario, sera bien représentée au 126e marathon de Boston. L’expérience sera unique et excitante pour Corey McGee, Marc Rodrigue et les jumeaux Brunet, Darcey et Danny.

Pour nous quatre c’est la première fois qu’on y va, raconte Corey McGee sur leur baptême au Graal de notre sport.

Boston n’est pas le Graal des marathons pour rien : se qualifier pour le marathon est une épreuve en soi avec des temps de qualification par catégorie d’âge.

Boston, c’est un marathon très difficile à qualifier. C’est un des seuls où les coureurs ont besoin de se qualifier et non juste une loterie pour rentrer , nous confie Darcey Brunet sur cette particularité qui rend ce marathon spécial pour les coureurs.

Danny Brunet s'est fait tatouer son temps de qualification pour le marathon de Boston et le soulier avec lequel il l'a fait. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Afin d’avoir leur laissez-passer au plus ancien marathon du monde, Corey McGee et les jumeaux Brunet devaient terminer un marathon (42.195 kilomètres) en moins de trois heures et cinq minutes. L'aîné du groupe âgé de cinquante ans, Marc Rodrigue, devait le faire en moins de trois heures et vingt-cinq minutes.

L’entraînement dans un froid polaire

Un marathon qui se tient au lendemain de Pâques fait en sorte que l’entraînement doit se faire dans des conditions polaires pour les Timminois.

Je suis plutôt habitué de courir l’été sauf Boston en étant au mois d’avril, on a eu besoin de faire nos courses durant l’hiver. Les conditions nord-ontariennes sont très différentes que la majorité du monde qui vont courir Boston. C’est très, très froid , explique Danny Brunet.

Les cils, les sourcils et la barbe gelés après une course d'entraînement à Timmins. Photo : Avec la permission de Corey McGee

Photo à l’appui, Corey McGee nous prouve que s'entraîner à Timmins ajoute un coefficient de difficulté.

Ça a été un hiver pas mal frigide , dit-il. Définitivement, on a eu à courir dans la neige, sur la glace et dans des températures pas mal basses.

Darcey Brunet profitait des siestes de ses enfants pour courir avec eux pendant son entraînement. Photo : Avec la permission de Darcey Brunet

Pour Darcey Brunet, les basses températures n’étaient pas une excuse pour s’entraîner à l’intérieur sur le tapis roulant.

M’entraîner dans des températures bien froides va beaucoup m'aider pour Boston. Si tu peux te lever et te dire qu’il fait -42 ou -45 puis aller courir pendant 2 heures et demie. Éviter le tapis roulant, aller dehors, se pousser le mental. Je pense que Boston sera beaucoup plus facile, il va faire beau, j’espère qu’il ne fera pas -42 , s’esclaffe-t-il.

Son frère jumeau se motivait à faire la longue course d’entraînement le week-end en se réunissant : ensemble, c’est plus facile quand il fait froid. C’est un jeu mental.

Rêver à la médaille des 6 marathons majeurs

Lundi 18 avril, Marc Rodrigue aura complété son cinquième marathon majeur à Boston après ceux de Londres, Berlin, New York et Chicago.

Ça fait depuis 2015 que je travaille sur mon objectif de compléter les six majeurs. Là, il va me rester seulement Tokyo en mars l’année prochaine. Je suis déjà enregistré.

Marc Rodrigue est tout sourire quand il parle de son exploit. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En mars 2023 au Japon, Marc Rodrigue va inscrire son nom dans l’histoire et recevoir l’imposante médaille avec les six villes qui y figurent.