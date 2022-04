L’utilisation des redevances des minicentrales par Saint-Félicien questionnée

Le débat est survenu lors de la séance régulière du conseil municipal de Saint-Félicien qui s’est tenue lundi soir.

En début de séance, quatre projets ont été adoptés en vertu du Fonds de développement provenant des redevances issues des projets de mise en valeur hydroélectrique d’Hydro-Québec.

Ils concernaient entre autres l’achat de matériel locatif pour la station Tobo-Ski, l’acquisition de déshumidificateurs pour le Centre Marianne St-Gelais et la réfection de l’avant-champ du terrain de baseball. Les deux premiers projets hériteraient d’un peu plus de 25 000 $, tandis que pour le terrain de baseball ce serait environ 86 000 $.

Le producteur maraîcher et écologiste Jean-François Robert

Jean-François Robert est intervenu lors de la période de questions à la toute fin de la séance.

Moi je n’ai rien contre les sports, mais la question qui se pose, c’est: “Est-ce que cet argent-là qui provient du programme de mise en valeur d’Hydro-Québec est bien utilisé ou est-ce qu’on n’aurait pas dû financer autrement les activités de loisir? Moi je me pose la question, est-ce qu’on barre des rivières pour se payer des affaires comme ça? , a-t-il lancé.

« Là, on a barré des rivières, puis on était supposé faire des projets structurants avec l’argent qui découlerait de ça. Ce n’est pas un projet structurant dans le sens où on nous l’a présenté. Pas du tout. »