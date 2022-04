Le projet du parc de la Pointe-des-Américains franchit une nouvelle étape

Le registre sera ouvert les 3, 4 et 5 mai. Un total de 1534 personnes doivent signer ce document pour qu’un référendum soit tenu. Le projet du parc de la Pointe-des-Américains consiste à la réalisation d’un sentier multifonction de 2,7 kilomètres au coût de 1,5 million de dollars.

Ce que l’on veut, c’est permettre au plus grand nombre de citoyens d’y avoir accès. On le dit souvent, on parle d’inclusion ici, aux gens de tous les âges, de toutes les conditions, à avoir accès à un sentier de marche, où les vélos auront accès aussi , indique la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

« C'est un très beau projet. » — Une citation de Sylvie Beaumont

Mais le projet ne fait pas l’unanimité dans la population. Au cours des dernières semaines, certains citoyens auraient aimé avoir plus d’informations sur la nature du projet, craignant les impacts pour l’environnement. La mairesse se veut toutefois rassurante.

On va s’assurer de recevoir les certificats d’autorisation avant de procéder aux travaux d’aménagement. Nous avons des demandes d’autorisation déposées dans deux ministères, celui de l’Environnement et des Forêts de la Faune et des Parcs , mentionne Sylvie Beaumont.

Alma projette aménager de nouveaux sentiers au parc de la Pointe-des-Américains. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Piste à rouleaux

La ville prévoit aussi réaliser dans les prochains mois une piste à rouleaux (pumptrack), au coût de 200 000 $. Contrairement à celle déjà existante sur le territoire dans le quartier Isle-Maligne, faite en terre, cette nouvelle piste sera asphaltée. Les travaux devraient débuter à l’automne 2022.

On parle quand même d’un pumptrack majeur dans le sens qu’il va avoir un peu plus long que le skatepark à côté. L’idée d’un pumptrack c’est d’embarquer avec un vélo, une trottinette ou des patins à roues alignées puis, c’est de pomper avec les jambes et se donner toujours une inertie de la garder et de faire le plus de tours possibles , explique le conseiller responsable du projet, François Carrier, décrivant ce loisir comme étant très exigeant.

Nouveau parc de développement économique

Un nouveau parc de développement économique est en voie d’être créé près du boulevard Saint-Jude. Actuellement, le taux d’occupation pour les trois parcs industriels de la ville oscille entre 90 et 95 %. La Ville a donc fait l'acquisition de trois terrains dans le secteur sud, pour la somme d’un million de dollars, pour accueillir de nouvelles entreprises. Une vocation bien précise est visée avec ce parc.

Il va y avoir un pôle associé à l’économie circulaire et toutes les pratiques de développement durable et écoresponsable. À l’intérieur du parc, on va donner un accès à la piste cyclable, aménager des tables de pique-nique, des endroits où on va pouvoir faire de l’exercice , explique Sylvie Beaumont.

La Ville a déjà rencontré les résidents qui demeurent près du futur développement pour leur expliquer le projet.