Un adolescent accusé d’avoir tué des membres de sa famille

Un jeune homme de 18 ans fait face à deux accusations de meurtre au deuxième degré en lien avec la mort de membres de sa famille à Brussels, en Ontario, une petite ville qui se trouve entre Kitchener et le lac Huron.

On fait aussi de l’information en format collation.

La police a dévoilé l'identité des victimes lundi, indiquant que Beverly Stevenson, 69 ans, et Darwin Ducharme, 65 ans, ont été retrouvés morts sur leur propriété mercredi dernier.

L'accusé a été arrêté samedi avec l'aide de plusieurs unités de police. Il a également été accusé de possession de biens de plus de 5000 $ obtenus par voie criminelle.

Jamie Stanely, de la Police provinciale de l'Ontario, a déclaré qu’il ne divulguerait pas la cause du décès pour le moment. Il n'a pas voulu dire si une arme avait été utilisée. Il n'a pas non plus voulu préciser comment l'accusé connaissait les victimes, sauf pour dire qu'il s'agissait de membres de sa famille.

L'adolescent, qui est originaire de Morris-Turnberry, reste en détention. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour mercredi à Goderich.

Les policiers demandent toujours à toute personne ayant des renseignements de communiquer avec eux.

Avec les informations de CBC News