L’Hôpital de Bathurst est le plus touché par la COVID-19 dans le Réseau Vitalité

L’établissement enregistre en ce moment le plus haut taux d’absentéisme et le plus haut nombre de nouveaux patients admis en raison de la COVID-19.

C’est celle qui écope le plus durement depuis la dernière semaine , affirme la président-directeur général PDG du réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers.

Le programme de rétablissement pour réduire les listes d’attentes pour les chirurgies est actuellement en cours dans au moins deux des quatre zones de Vitalité, mais Bathurst devra attendre.

C’est plus difficile dans la zone 6 honnêtement au niveau de la chirurgie , admet la Dre France Desrosiers. On assure toujours les délais sécuritaires pour les urgences, mais malheureusement on a encore des patients qui attendent depuis trop longtemps pour leur qualité de vie, mais dès qu’on peut entrer dans notre plan de rétablissement on le fait .

La docteure France Desrosiers, PDG du réseau de santé Vitalité. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Selon les dernières données du 29 mars du tableau de bord de la province, 630 personnes étaient atteintes de COVID-19 dans la zone 6.

Une situation difficile dans tout le réseau

Lundi, 352 employés du réseau étaient retirés du travail en raison d’un test positif à la COVID-19.

On peut facilement en ajouter 150 autres qui sont absents pour des contacts étroits , déclare la Dre France Desrosiers. Ce qu’on vit depuis une semaine, c’est du jamais vu depuis le début de la pandémie.

Vendredi, le taux d'occupation du réseau Vitalité était de 103 %.

La Dre France Desrosiers indique toutefois que le réseau s’attendait à voir cette recrudescence de cas lorsque les mesures sanitaires ont été levées dans la province.

On avait des plans qui étaient prêts pour affronter cette vague , dit-elle. La situation n’est pas la même dans les quatre zones donc on tente toujours de s’entraider lorsque c’est nécessaire .

« Je ne pense pas qu’il y ait d’hôpitaux où c’est facile au Nouveau-Brunswick en ce moment. Je dirai que c’est difficile partout. » — Une citation de Dre France Desrosiers, PDG du réseau de santé Vitalité

La Dre France Desrosiers s’attend à ce que la situation se stabilise la semaine prochaine.

Le Réseau de santé Vitalité demeure en phase rouge.

Avec des renseignements de Michèle Brideau