Manifestation à Ottawa : L’Unité des enquêtes spéciales ferme une enquête

Cette dernière soutenait avoir été blessée grièvement par un policier à cheval du Service de police de Toronto (SPT) sur la rue Rideau, devant le Fairmont Château Laurier, à Ottawa.

Or, l’Unité des enquêtes spéciales UES , un organisme chargé d’enquêter sur la conduite d’agents lorsque seraient survenus un décès ou des blessures graves lors d’une opération policière, a conclu que la femme n’avait pas subi de telles blessures après le début des procédures.

Les enquêteurs ont mené une entrevue avec celle-ci, en plus d’analyser ses dossiers médicaux, et les séquences filmées à l’aide de drones et de caméras d’intervention de la police.

Lorsqu’une unité de police à cheval s’est avancée dans la foule afin de créer une distance entre les manifestants et les agents de police, l’un des chevaux, qui se trouvait à l’extrémité de l’unité, est entré en contact avec un homme et une femme et les a fait tomber au sol , détaille l'Unité des enquêtes spéciales UES dans son communiqué. Des agents de police à pied se sont rapidement avancés pour encercler la femme et l’homme, tandis que des manifestants s’avançaient également. Les enregistrements montrent la femme, qui se fait aider à se relever, debout dans la ligne des agents de police.

La femme se serait finalement rendue à l'Hôpital Montfort et deux jours plus tard à l'Hôpital général du comté de Lennox et Addington pour des douleurs à l'épaule, peut-on lire.

Un examen des dossiers médicaux disponibles indique que la femme n’a subi aucune fracture et que sa blessure s’est limitée à une entorse de l’épaule , poursuit l'Unité des enquêtes spéciales UES .

Au sens du mandat de l'organisme, cette blessure n’est pas considérée comme grave . L'Unité des enquêtes spéciales UES conclut ne pas avoir la compétence légale pour enquêter sur l'évènement.