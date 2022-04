Un nouveau volet de la saga culte Monkey Island sortira cette année

La série culte de jeux d’aventure Monkey Island, dont les deux premières parties sont sorties sur PC il y a plus de trois décennies, effectuera cette année son grand retour avec Return of Monkey Island, une production de Lucasfilm Games et Devolver Digital.

Le concepteur de jeux vidéo Ron Gilbert, qui a créé les deux premiers volets – The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge – a dévoilé lundi sur Twitter la bande-annonce du jeu, sur lequel il dit avoir travaillé dans le plus grand secret au cours des deux dernières années.

Ron Gilbert avait signalé l’existence de Return to Monkey Island le 1er avril, assurant qu’il ne s’agissait toutefois pas d’un poisson d’avril, qu’il considère comme une tradition stupide .

Alors, pour mêler un peu les choses, j'en profite pour vous annoncer que j'ai décidé de faire un autre Monkey Island , a-t-il écrit vendredi sur son blogue Grumpy Gamer.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Se déroulant sur l’île caribéenne fictive de Mêlée, au XVIIe siècle, la saga Monkey Island met en scène les aventures de Guybrush Threepwood, un aspirant pirate plutôt maladroit qui est régulièrement confronté au fantôme LeChuck.

Niveau de difficulté élevé

Return to Monkey Island est présenté comme la suite de Monkey Island 2, paru en 1991. À noter que la série compte trois autres chapitres – The Curse of Monkey Island (1997), Escape from Monkey Island (2000) et Tales of Monkey Island (2009) – qui n’ont cependant pas été développés par Ron Gilbert.

Le concepteur a écrit en 2013 sur son blogue que, s’il faisait un nouveau Monkey Island, le jeu adopterait une forme rétro, et emploierait des techniques visuelles de basse résolution améliorée .

Il a également prévenu les fans que les tableaux seraient passablement difficiles.

Ce serait un jeu d'aventure pour les fanatiques [for the hardcore], a-t-il indiqué. Vous allez rester coincés. Vous allez être frustrés. Certaines énigmes seront difficiles, mais toutes les énigmes seront équitables. C'est une facette de Monkey Island dont je suis très fier.

La date de sortie de Return to Monkey Island n’est pas encore connue, mais selon ce qu’indique la bande-annonce du jeu, il devrait être disponible au plus tard durant le temps des fêtes 2022.