Les alertes à la naissance continuent à Thunder Bay, dit le chef d’une Première Nation

Il est affligeant pour le conseil des chefs de Matawa que, deux ans après une demande du gouvernement de l'Ontario de cesser leur pratique, nous entendions encore que des alertes à la naissance ont toujours lieu à Thunder Bay et dans les municipalités où les femmes de Matawa accouchent , affirme M. Wabasse, cité dans un communiqué publié vendredi par le conseil des chefs de Matawa.

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay nie en bloc les allégations de M. Wabasse.

Qu’est-ce que le système des alertes à la naissance? Ce système permettait aux travailleurs sociaux ou aux infirmières de lancer une alerte contre une femme enceinte s'ils avaient des doutes sur la sécurité et le bien-être de l'enfant à naître. Bien souvent, les services sociaux saisissent alors l’enfant dès sa naissance pour le placer sous la protection de la province. Ce système a été critiqué à de nombreuses reprises, notamment par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ainsi que par la Commission de vérité et réconciliation.

Recours collectif

Une mère a déposé un recours collectif, il y a deux semaines, contre le gouvernement du Manitoba. Dans les documents du recours collectif, on allègue que les alertes à la naissance sont illégales.

Or, le chef Wabasse explique dans le communiqué que le conseil des chefs encourage les mères de Matawa qui ont été victimes d'une alerte à la naissance à nous contacter pour déterminer si elles sont éligibles à participer au recours collectif en cours .

Le communiqué indique aussi que le conseil des chefs désire déposer des documents d’information qui renseignent la population au sujet des dommages que cause cette pratique et des ressources disponibles aux femmes qui sont visées par une telle alerte.

Ces documents vont être envoyés à l’hôpital régional de Thunder Bay, mais aussi aux hôpitaux régionaux de Greenstone, Hearst, et Sioux Lookout, d’autres endroits où des naissances d’enfants de la Première Nation ont lieu.

Très discriminatoire

Le porte-parole du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay nie en bloc les allégations du conseil des chefs.

Dans un courriel, celui-ci affirme que le centre ne participait pas à des pratiques d’alertes à la naissance et s’est engagé à ce que ça reste ainsi pour le mieux .

France Gélinas, porte-parole pour la Santé du Nouveau Parti démocratique NPD ontarien, affirme quant à elle que cette pratique doit cesser immédiatement.

C’est tout à fait inacceptable. On sait très bien que ce type d’alerte est très discriminatoire pour les personnes des Premières Nations. On a eu rapport après rapport qui nous ont dit que c’était plus dommageable pour l’enfant et pour la famille et que ça n’aide pas , déplore Mme Gélinas.

France Gélinas, la députée de Nickel Belt. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle rapporte qu’elle a vu une femme autochtone de North Bay en être victime récemment.

Je l’ai vu, et on ne devrait pas le faire , dénonce-t-elle.

Elle affirme que le gouvernement n’a pas mis de mécanismes de suivi en place pour que cette abolition des alertes de naissance soit respectée.