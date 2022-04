Une enquête en cours après une revente de billets frauduleuse

On fait aussi de l’information en format collation.

Le malfaiteur a vendu à une dizaine de personnes la même paire de billets pour le spectacle de Mike Ward qui avait lieu samedi dernier au Théâtre Banque Nationale, à Chicoutimi.

C'est en se présentant au guichet que les victimes ont constaté qu'elles n'avaient pas de billets valides.

La directrice de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon, invite les victimes à porter plainte à la police.

« Ce qui est recommandé, ce qu’on propose à chacune des personnes qui se sont fait avoir dans ce cas-là, c’est vraiment de porter plainte à la police contre la personne avec qui c’est arrivé. » — Une citation de Isabelle Gagnon, directrice de Diffusion Saguenay

Le vendeur a affiché ses billets via la plateforme Marketplace, sur Facebook, à partir d’un profil qui peut être identifié. La police leur recommande de porter plainte individuellement pour qu’eux puissent avancer dans ce dossier-là , ajoute-t-elle.

Pas d’annulations de spectacles

Malgré les cas de COVID-19 qui se multiplient en raison de la sixième vague, Diffusion Saguenay n’a pas eu jusqu’à maintenant à annuler de spectacles.

Je vous dirais qu’on est un des rares diffuseurs, quand je compare avec nos collègues des grandes salles au Québec, à ne pas encore avoir dû annuler un spectacle à cause de la COVID. On se croise les doigts, on espère que ça n’arrivera pas , a indiqué Isabelle Gagnon.

Des cas de COVID-19 sont toutefois identifiés au sein des équipes, mais aucune éclosion n’a été déclarée, a-t-elle précisé.

ZAZ à La Baie

Par ailleurs, après MIKA qui doit s’arrêter dans la région la semaine prochaine. Diffusion Saguenay a réussi à convaincre la chanteuse française ZAZ d’entamer la portion québécoise de sa prochaine tournée au Saguenay.

Elle s'installera quelques jours avec son équipe au Théâtre du Palais municipal de La Baie pour répéter et mettre la touche finale à son concert avant de le présenter au public de la région le 21 septembre.

La chanteuse ZAZ, lors de son passage à Tout le monde en parle, en 2019. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Les billets seront mis en vente dès mardi pour les détenteurs de la carte Première Loge et mercredi au grand public.

Avec les informations de Mélanie Patry