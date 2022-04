L’opposition contre le projet d’agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 grandit

Des citoyens de Trois-Rivières se montrent plus que jamais concernés par la protection des milieux humides. Et pour cause, une lettre ouverte a été publiée lundi dans le Nouvelliste exigeant le retrait du projet d'agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55.

121 citoyens regroupés au sein de la coalition Terre précieuse interpellent directement des entreprises qui projettent de prendre part à l'expansion du parc industriel Carrefour.

Les citoyens derrière ce mouvement d'opposition associent le projet à de l'éco blanchiment et soulignent l'impérieuse nécessité pour les entreprises concernées d'agir en fonction des urgences environnementales.

Les membres de la coalition Terre précieuse associe projet d'agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 à de l'éco blanchiment (archives) Photo : Radio-Canada

« Pendant la séance, on a appris que le but de la Ville c'était de faire de l'éco blanchiment. C'est de dire, ne vous inquiétez pas, on utilise cette aire-là, mais on va essayer de minimiser notre impact, on installe des entreprises vertes. Mais ça ne règle pas le problème. » — Une citation de Emmanuelle Beaumier, membre de la Coalition Terre précieuse.

Face à l'urgence environnementale

Philippe Duhamel, un des instigateurs du mouvement, fait appel à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il souligne l'importance des milieux humides dans la filtration de l'eau et la captation de carbone. Il cite pour preuve le dernier rapport du GIEC sur la situation alarmante de l'environnement.

M. Duhamel dit craindre l'assèchement de ces milieux humides avec la réalisation de ce projet. Il réitère son appel à la bonne foi du maire Jean Lamarche ainsi que des élus municipaux, leur demandant de se prononcer contre ce projet.

Il continue d'interpeller le maire Jean Lamarche ainsi que les élus municipaux sur le danger que court la région si un tel projet parvenait à voir le jour. Il leur demande d'agir en fonction des urgences actuelles.

Il faut éviter d'empiéter sur les milieux humides.

Le conseiller municipal du district de La Vérendrye Dany Carpentier se range du côté des citoyens, demandant à la Ville le respect des milieux humides. Tout en reconnaissant les efforts de la ville quant au virage vers le développement durable, il l'invite toutefois à ne pas franchir la ligne rouge.

« J'ai de la difficulté à avoir l'impression de faire partie du problème en construisant encore sur des milieux humains. Et pour moi, c'est non négociable. » — Une citation de Dany Carpentier conseillé municipal du district de La Vérendrye

Le conseiller défend par ailleurs la Ville de Trois-Rivières d'agir contre l'environnement. Il estime que la meilleure décision sur ce dossier doit découler de longues discussions.

On n'est pas une ville contre l'environnement, il n'y a personne au conseil qui veut couper des arbres, ou construire dans un milieu humide, on est dans le vert, entre vert foncé et moins foncé dans le vert foncé, on n'est pas des conseillers qui aiment couper des arbres souligne le M. Carpentier.

La semaine dernière, la Ville de Trois-Rivières avait tenté de rassurer les citoyens lors d'une séance d'information. Mais c'est sans compter sur la velléité de ces derniers qui cherchent par tous les moyens de préserver les 15 hectares de milieux humides visés par le projet.

Les citoyens affichent ouvertement un doute quant à la volonté des élus de protéger ces aires.

Les compagnies citées ne se sentent pas concernées.

Du côté des entreprises de technologies vertes citées dans la lettre ouverte, certaines se déchargent de toute responsabilité d'offenser les milieux humides dans la région. La compagnie Elmec affirme ne pas se sentir concernée puisque ses installations sont déjà construites à Trois-Rivières.

Trigo Énergie se place en faveur du projet d'agrandissement du parc industriel. L'entreprise est en pleine expansion et a besoin de plus d'espace. Quant à Harnois, il avance que le projet à Trois-Rivières est toujours en phase d'évaluation.

La date à laquelle les conseillers doivent se pencher sur le projet d'extension du parc industriel Carrefour 40-55 n'est pas encore connue.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin