Tramway de Québec : la seule condition imposée par la CAQ sera l’acceptabilité sociale

Évidemment, ce qu’on souhaite, c’est qu’il y ait la meilleure acceptabilité sociale. [...] C’est la seule condition qu’on posera , a indiqué François Legault lors d’une conférence de presse à Verchères lundi.

Le premier ministre québécois a aussi précisé qu’il voterait en faveur des décrets pour que le projet aille de l’avant.

Le projet de tramway a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières semaines. Le gouvernement caquiste, principal bailleur de fonds du projet, voulait que la Ville de Québec revoie son concept de rues partagées sur le futur tracé du tramway.

Bruno Marchand a présenté mercredi les résultats préliminaires de la consultation que la Ville a tenue au sujet de l’insertion du tramway à proximité de l’avenue Cartier. Photo : Radio-Canada

Marchand intraitable quant aux voies partagées

La position du maire de Québec, elle, tient toujours quant aux potentielles conditions imposées par le gouvernement du Québec dans le projet.

Si on parle de conditions, comme on a entendu, sur la voie partagée, ça, c’est non , explique Bruno Marchand.

Le maire estime que certaines conditions sont toutefois acceptables. Par exemple, lancer les travaux après la réception par Québec du financement promis par le gouvernement fédéral.

Le futur tramway de Québec Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

M. Marchand précise que des discussions sont toujours en cours entre son cabinet et le gouvernement du Québec.

Il pense néanmoins qu’un dépassement de coûts pourrait survenir en fonction des conditions de Québec.

Si les conditions retardent [le projet], il y a nécessairement des coûts supplémentaires , soutient M. Marchand.

Le projet de tramway de Québec est évalué à environ 4 milliards de dollars.