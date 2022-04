Legault pourrait prolonger le port obligatoire du masque au-delà du 15 avril

Les Québécois pourraient devoir continuer à porter un masque dans les lieux publics intérieurs pour « quelques semaines » de plus afin de se protéger de la COVID-19 et de la sixième vague qui déferle ces jours-ci sur la province.

Nous pourrions prolonger le port du masque pendant quelques semaines après le 15 avril , a déclaré le premier ministre François Legault à la presse, lundi après-midi.

À Varennes pour présenter la candidature de l'ex-mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy dans Verchères aux prochaines élections, François Legault a tenu ces propos en anglais, quelques minutes après avoir répondu de manière un peu plus ambiguë à une question similaire en français.

Il avait alors expliqué que la décision sur le port du masque serait prise lundi soir; que le gouvernement se plierait aux recommandations de la santé publique; et que celles-ci seraient présentées à la presse mardi par le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim.

« Pour l'instant, il n'est pas question d'ajouter des consignes. Pour ce qui est du masque, c'est une des choses qu'on va regarder. Est-ce qu'on prolonge de quelques semaines le port du masque? Je pense que c'est une mesure qui est relativement facile à appliquer et qui est efficace pour éviter les infections. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

La situation pandémique impose la réflexion, selon lui. C'est certain qu'on voit actuellement une augmentation des cas et des hospitalisations. On a dépassé les 1400 hospitalisations, mais on est encore très loin du 3400 qu'on a connu en janvier.

C'est le 2 mars dernier que la santé publique avait annoncé la fin du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs pour la mi-avril. Mais depuis, la recrudescence des cas et des hospitalisations, causée par la déferlante du sous-variant BA.2 d'Omicron, a réfréné les ardeurs des experts.

La santé publique, qui a songé un temps à devancer la levée de cette mesure, y a d'ailleurs renoncé il y a deux semaines.

Le Québec bientôt seul à imposer le port du masque

Le Dr Boileau a convoqué les médias à Québec pour 11 h, mardi matin. À cette occasion, il sera accompagné du Dr Jean Longtin, médecin microbiologiste et expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'Île-du-Prince-Édouard, la seule autre province où le masque est encore obligatoire, prévoit mettre fin à cette mesure dès jeudi.

Pour le premier ministre Legault, qui avait annoncé le 24 mars avoir contracté la COVID-19, il s'agissait lundi d'une première apparition publique depuis sa mise en isolement, il y a 10 jours.

Même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près, a-t-il relaté lundi. C'est ça qui est important : c'est de se dire que, dans un avenir prévisible, on va vivre avec le virus. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus.