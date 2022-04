Éclosion de COVID : une RPA demande aux proches d’apporter des repas à leurs parents

Une résidence pour aînés aux prises avec une éclosion de COVID-19 en Estrie n’a plus assez de personnel pour offrir tous les soins à ses 80 résidents.

Lorsqu’il a reçu le courriel de la résidence où habite sa mère lundi matin, Luc Desautels a sursauté. Ils ne sont plus capables d’offrir des soins faute de personnel, je suis sous le choc , explique-t-il.

Dans un courriel des Résidences Magenta de Farnham, la directrice générale, Patricia Piette, écrit que 26 résidents ont contracté la COVID-19 et qu’elle ne dispose présentement que de trois préposés fatigués pour tenir le fort auprès des résidents .

Je dois faire appel à des bénévoles pour venir faire de la surveillance de nuit, et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS n’[a] pas d’aide à nous fournir , poursuit la directrice.

Dans sa communication, cette dernière prévient les résidents et leurs familles que les résidents autonomes devront dès mardi s'occuper de leur repas eux-mêmes et que le service d’entretien ménager, de buanderie et les bains seront suspendus jusqu’à ce que la situation se stabilise .

Advenant le pire, la directrice générale les prévient qu’ils auront trois choix : Qu’une personne désignée de votre famille vienne s’occuper de votre parent 24 heures sur 24, incluant soins, médication et repas; que vous preniez en charge à votre domicile votre proche; et, en dernier recours, nous devrons le transférer à l’hôpital .

Le maire de Farnham « préoccupé »

Luc Desautels ne s’explique pas qu’on en soit arrivé là. D’autant plus que sa mère de 90 ans, qui souffre d’un cancer du poumon, vient de contracter le virus. Elle tousse beaucoup [...] et elle devra demeurer isolée quelques semaines , dit-il.

Frères et soeurs doivent discuter de la suite.

La directrice générale, Patricia Piette, ne souhaitait pas répondre à nos questions pour le moment.

Joint par Radio-Canada, le maire de Farnham, Patrick Melchior, s’est dit préoccupé par la situation et comptait joindre le propriétaire de la résidence.

« C’est une question de santé publique, c’est une question de vie humaine aussi. » — Une citation de Patrick Melchior, maire de Farnham

M. Melchior compte aborder l’idée d’un appel au bénévolat lundi soir lors de la séance du conseil municipal. Je vais voir ce que je peux faire [...] si c’est possible pour moi de faire un appel à tous, on va le faire.

Au cabinet de la ministre Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, on se dit préoccupé par la situation . Nous travaillons de concert avec le CIUSSS et le maire de Farnham afin de déterminer quel type d’aide nous pourrons apporter , indique Maryse Dubois, attachée de presse de la ministre.

Selon le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Marc Fortin, ce n’est pas normal d’en arriver là, il y a un besoin pour dépêcher de l’aide de la part du CIUSSS, il manque de personnel, c’est visiblement un cri du coeur .

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS n'avait personne de disponible pour commenter, lundi en fin de journée.