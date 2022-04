Deux accidents successifs sur l’autoroute 50, dont un impliquant un véhicule du MTQ

L’employé se trouvait dans la voie de gauche pour ramasser des débris sur la chaussée. Ceux-ci provenaient d’une collision survenue en matinée, lorsqu’une voiture circulant en direction ouest a percuté la glissière à haute tension sur une centaine de mètres.

Au moment où l’employé se trouvait devant son véhicule pour son intervention, un automobiliste, qui roulait derrière un camion, n’a pas vu la camionnette du ministère des Transports du Québec MTQ . Il a percuté l'arrière de la camionnette de plein fouet alors lorsque le véhicule devant lui l'a esquivé.

Par chance, personne n’a été blessé. La Sûreté du Québec (SQ) a tout de même ouvert deux enquêtes, au terme desquelles le conducteur du troisième véhicule pourrait s’exposer à une amende ou un constat d’infraction.

Le ministère des Transports du Québec MTQ soutient de son côté avoir respecté toutes les mesures de sécurité pour une telle intervention.

L’intervention de l’employé qui a été effectuée ce matin a été effectuée selon les bonnes pratiques du Ministère , a déclaré Rosalie Faubert, conseillère en communication pour le ministère des Transports du Québec MTQ en Outaouais. L’employé avait son équipement de protection individuelle et avait activé le signal lumineux sur son véhicule.

Le ministère des Transports du Québec MTQ va tout de même se pencher les circonstances des évènements, afin de déterminer si des ajustements doivent être faits quant à ses méthodes de travail dans le secteur.

Le Ministère se félicite toutefois de l'efficacité de la glissière, alors qu’elle a su retenir la déviation en sens inverse de 52 véhicules sur l’autoroute 50 depuis son inauguration. Une quarantaine de poteaux devront être remplacés suite à l’accident de lundi.

La conseillère en communications du ministère des Transports du Québec pour la région de l'Outaouais, Rosalie Faubert. (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

À lire aussi : Quatre voies sur l'autoroute 50 d'ici 10 ans

Il y a des pères de famille sur les chantiers

Avec le printemps revient aussi la saison des cônes orange et des chantiers sur les routes. Or, pour Martin Sauvé, président de la compagnie Quali-Signe qui se spécialise dans la signalisation routière, plusieurs conducteurs ne font pas assez attention lorsqu’ils sont sur la route.

Malheureusement, je ne suis pas surpris. [...] Les gens n’ont pas la concentration qu’ils devraient avoir sur le réseau routier. C’est malheureux, mais ça arrive fréquemment , déplore M. Sauvé.

Martin Sauvé, président de Quali-Signe Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Il impute la faute aux multiples sources de distraction qui peuvent affecter la conduite. On voit les gens sur les cellulaires et quand on les arrête, ils nous disent : "Ah ! on vous a pas vus" , poursuit M. Sauvé. À la grandeur que j’ai, je ne peux pas croire qu’habillé en jaune, ils ne me voient pas. Mais encore là, c’est qu’ils ont trop de préoccupations, trop de choses qui leur passent dans la tête.

Or, de plus en plus de voitures vont être les routes dans les prochaines semaines en raison des vacances estivales, une occasion pour le ministère des Transports du Québec MTQ de rappeler les consignes de sécurité lorsque des travailleurs se trouvent sur la route.

« Il est impératif de respecter la signalisation lorsqu’elle est activée sur les véhicules du Ministère. Lorsque c’est le cas, les usagers doivent ralentir et doivent s’éloigner le plus possible du véhicule. » — Une citation de Rosalie Faubert, conseillère en communications du ministère des Transports du Québec

Pour Martin Sauvé, être vigilant sur la route peut vouloir dire sauver des vies. Il espère que les conducteurs seront plus alertes cet été. Oui, c’est épeurant. Quand je quitte le matin pour aller travailler, j’espère toujours revenir à la maison. On est quand même des pères de famille sur les chantiers , conclut-il.

Le 14 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l'élargissement de l'autoroute 50. Les travaux seront divisés en sept tronçons au cours des 10 prochaines années.

Avec les informations de Catherine Morasse