Des adolescents réduits à dormir au sol en centre jeunesse depuis 9 mois

Ces jeunes de 14 à 18 ans doivent dormir dans des chambres de 8 pieds par 5 pieds, avec un matelas posé à même le sol, sans ameublement pour ranger leurs effets personnels.

Les espaces n’ont pas de porte et sont fermés par des rideaux. Il n’y a pas de fenêtre non plus.

Je trouve ça totalement inacceptable qu’on puisse faire perdurer une situation comme celle-là, c’est aberrant. C’était une situation qui devait être temporaire , s’insurge le représentant national de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Carl Verreault.

Mis au courant de la situation par Radio-Canada la semaine dernière, Monsieur Verreault s’est rendu sur les lieux.

L’unité de vie a été touchée par un dégât d’eau le 30 juin 2021.

Cette photo de l'unité du groupe Kébec a été prise à la fin du mois de mars. Photo : Gracieuseté/APTS

Les jeunes hébergés à cet endroit avaient été relocalisés temporairement, mais la situation perdure maintenant depuis plus de 9 mois.

En plus de vivre dans ces chambres temporaires, les adolescents n’ont pas non plus accès à des toilettes et des douches dans leur unité.

Ils doivent donc être accompagnés par des intervenants pour se rendre dans une autre unité pour tous leurs besoins d’hygiène.

La cuisine temporaire qui a été aménagée à l'intérieur du gymnase Photo : Gracieuseté/APTS

De l’eau embouteillée est disponible sur place, mais il n’y a aucun lavabo.

Ces jeunes-là sont là, ils sont pris en charge par l’État et ils devraient être dans un milieu adéquat et sain pour se sentir en sécurité. On se retrouve avec des jeunes qui dorment par terre, qui vivent dans un milieu temporaire, mais depuis 9 mois. C’est inacceptable , ajoute Carl Verreault.

Une partie de la cuisine qui a été aménagée dans le gymnase. Photo : Gracieuseté/APTS

Une situation difficile à vivre pour les jeunes hébergés, mais aussi pour les intervenants qui se retrouvent dans un milieu difficile.

Rien pour aider le recrutement à la Direction de la protection de la jeunesse où la pénurie de main d'œuvre est criante selon Monsieur Verreault.

C’est pas un milieu gagnant pour garder nos employés et c’est pas un milieu gagnant pour attirer des gens. Ce qu’on a su, c’est que la plupart des intervenants qui sont là en ce moment ont moins d’un an d’expérience.

Aménagement d'un autre espace temporaire

L’APTS a interpellé le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) à ce sujet.

Une rencontre est prévue mardi en fin de journée entre le syndicat et le CISSS-AT.

L'organisation a refusé nos demandes d'entrevue et répond par courriel que l’installation au sein du gymnase était la solution la plus acceptable considérant notamment le fait que le site "La Maison" est un lieu bien connu des jeunes, sécuritaire, à proximité de l’équipe d’agents d’intervention, facile d’accès aux autres installations du milieu et aux autres professionnels (psychologues, infirmières), etc .

Le CISSS-AT ajoute que les travaux prévus accusent un retard en raison notamment de la pénurie de main-d'oeuvre et de délai de livraison de matériel .

L'équipe des relations médias souligne que la fin des travaux et le retour complet dans les locaux sont estimés à juin 2022, soit un an après le dégât d'eau.