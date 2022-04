Suzanne Roy représentera la CAQ dans Verchères cet automne

La candidate a été présentée lundi après-midi en présence de plusieurs dignitaires, dont le premier ministre François Legault, pour qui il s'agissait d'une première apparition en 10 jours, lui qui avait annoncé le 24 mars avoir contracté la COVID-19.

Le point de presse avait été organisé à Varennes, dans la circonscription de Verchères, en Montérégie. C'est là que Suzanne Roy compte se présenter cet automne pour remplacer la députée actuelle, Suzanne Dansereau, qui a annoncé son intention de partir la semaine dernière – une première à la CAQ en vue des élections d'octobre.

En 2018, la formation de François Legault l'avait emporté dans Verchères avec une avance de moins de 1000 voix sur le Parti québécois. Mme Dansereau avait délogé le député sortant Stéphane Bergeron après avoir été mairesse de Contrecœur de 2001 à 2017.

Lundi, c'est elle qui a présenté Suzanne Roy comme sa digne successeure. Les deux femmes se connaissent depuis longtemps et cumulent ensemble 53 ans d'expérience politique. C'est d'ailleurs Mme Dansereau qui aurait suggéré le nom de sa successeure à son chef.

Un quart de siècle d'expérience municipale

Suzanne Roy a dirigé la Ville de Sainte-Julie de 2005 à 2021. Elle a également été présidente de l'UMQ de 2014 à 2016, puis de 2019 à 2021, remplaçant au pied levé l'ex-maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui aspirait à l'époque à devenir chef du Parti libéral du Québec.

La nouvelle candidate, qui aura donc œuvré pendant 25 ans en politique municipale, dit avoir opté pour la CAQ, car celle-ci souhaite comme elle bâtir un Québec fort et fier .

Elle a décrit la formation comme un parti nationaliste, économique et pragmatique et présenté ses priorités comme étant : l'accès à la propriété et aux logements locatifs; l'expansion du port de Montréal à Contrecœur; la lutte contre la pénurie de main-d'oeuvre; la protection des boisés; et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.

On est d'accord sur tout le programme de la CAQ , s'est réjoui de son côté François Legault.

Une erreur de bonne foi dans Marie-Victorin

Par ailleurs, le chef caquiste n'a pas fait de cas, lundi, de la plainte au DGEQ déposée par le PQ contre le ministre Christian Dubé et la candidate Shirley Dorismond, qui sont allés à la rencontre d'électeurs à l'entrée d'un bureau de vote par anticipation, dimanche, dans le cadre de l'élection complémentaire qui se joue dans Marie-Victorin.

Quand j'étais ministre au PQ, je m'étais fait "pogner" moi aussi, parce que je ne le savais pas qu'on n'avait pas le droit d'être proche des bureaux de scrutin , a-t-il d'abord rappelé.

Je pense que c'est ce qui est arrivé au pauvre Christian [Dubé], qui était bien énervé de ça ce matin, mais je pense que c'est une erreur de bonne foi, c'est tout , a-t-il ajouté.

Le PQ a également rapporté que le ministre Pierre Fitzgibbon aurait en outre distribué des tracts à la porte d'un autre bureau de vote, ce qui est également interdit par la loi.