Incendie à Val-d’Or: la SQ n’y voit pas d’élément criminel

Le feu qui s’est déclaré tôt samedi matin a détruit quatre logements et jeté six personnes à la rue

Le Service de sécurité incendie de Val-d’Or avait transféré l’enquête à la SQ, précisant notamment qu’une personne manquait à l’appel à la suite de la destruction du bâtiment.

Selon Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ, le dossier d’enquête est désormais clos.

Nous avons pu retracer la personne manquante et l’incendie n’est plus considéré comme suspect , affirme-t-il sans toutefois préciser quelles pourraient être les causes de l’incendie.

Une campagne de financement

Une mère et deux jeunes enfants figurent au nombre des sinistrés. Une campagne GofundMe a été lancée pour leur venir en aide.